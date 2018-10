Kim Kardashian își lansează un nou parfum, iar campania de promovare nu e tocmai una originală

View this post on Instagram

Every body is a work of art. Every body is a #masterpiece 🖤 @deannabombchica challenged me to recreate this @kimkardashian look and embrace my body as a masterpiece so here we are! Challenge accepted. @2plussizedivas are claiming Mondays as #masterpiecemondays so stay tuned! #thescalesaysmasterpiece™️ . . #everyBodyBeautiful #unique #bodylove #embraceyourbody #perfectbody #worthybody #beunique #eatthecaketoo #carmenrene #bbwlove #bodyconfidence #loveyourbody #bodypositive #plusisequal #normalizenudity #getoverit #kkwbeauty @kimkardashian #stretchmarks #stretchmarksarebeautiful #zebrastripes #lymphedemawarrior #lymphedema #lymediseaseawareness