Kim Kardashian ar putea candida la preÈ™edinÈ›ia Americii si sigur ar face o treabÄƒ la fel de bunÄƒ ca Trump

Kanye West ar putea avea câteva surprize dacă ar candida la postul de președinte al Americii, chiar de la soția sa!

Într-un interviu recent pentru CNN în emisiunea Van Jones Show, Kim Kardashian a fost întrebată dacă ar putea candida vreodată la postul de președinte al Statelor Unite ale Americii. Ea a dat de înțeles că acest lucru nu ar fi imposibil, dar nu asta este ceea ce își dorește.

Moderatorul i-a amintit că Trump a reușit să devină președinte, iar aceasta i-a raspuns: „Știu asta. De aceea Kanye îl apreciază”. Kanye West a declarat în numeroase rânduri că își dorește să candideze la președinția Americii.

„Eu cred că niciodată nu trebuie să spui niciodată, dar asta nu se va întâmpla! Nu este ceea ce caut eu”, a spus Kim. „Eu vreau doar să ajut o persoană la un moment dat. Cred că, uneori, dacă multe persoane își pun deoparte interesele personale și vorbesc despre probleme reale care ar trebui să fie discutate, atunci foarte multe lucruri vor fi rezolvate.”

La sfârșitul lunii mai, Kardashian a vizitat Casa Albă cu scopul specific de a discuta cu șeful statului posibilitatea eliberării unei condamnate pe viață, Alice Marie Johnson.

Mulți oameni care dezaprobă politica lui Trump sunt de părere că o folosește pe Kim pentru publicitate și că întâlnirile lor pot fi văzute ca un semn de susținere din partea starului.

Referitor la aceste afirmații, Kim a declarat că nu consideră că Donald Trump ar folosi-o pentru publicitate și că relația dintre cei doi este una de prietenie. „Când am mers la întâlnire, am știut că voi stârni o grămadă de reacții, am știut că oamenii nu vor înțelege”, a mai povestit Kim.

