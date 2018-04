Kim Kardashian și Jean Paul Gaultier, dispută în lumea parfumurilor

În lumea celebrităților, lansarea unui parfum este un lucru absolut normal. A facut-o Britney Spears, Katy Perry iar Kim Kardashian nu putea lipsi de pe această listă.

Desigur, fiind vorba despre aceasta, apare și o controversă. După ce a arătat fanilor că sticla va fi făcută după formele ei (Kim a postat chiar și o imagine în care apare cu acel mulaj), toată lumea a observat că ar putea exista o altă sticlă de parfum destul de similară. Este vorba despre parfumul Jean Paul Gaultier din 1993, Classique.

Desigur, chiar și sticla lui Jean Paul Gaultier este inspirată de un alt parfum: Shocking creat de Schiaparelli în 1937.

Cei de la Jean Paul Gaultier au arătat că știu de lansarea KKW Body, iar imaginea postată pe Instagram poate indica faptul că aceștia consideră că vedeta a copiat conceptul acestui parfum.

O mulțime de alte persoane consideră că forma sticlei este pur și simplu o copie, postând mai multe mesaje pe Twitter:

Same old attention seeking tactics from Kim Kardashian 🤦🏽‍♀️ And this is the reason why Jean Paul Gaultier’s iconic perfume is called Classique. #nothingbeatstheoriginal pic.twitter.com/lSd07aB5wn — Nola Marianna Ojomu (@NolaMarianna) April 24, 2018

Well done to @KimKardashian for making her perfume bottle in the shape of her body. Just the 15 years behind Jean Paul Gaultier 👏🏼 — Dan (@DanHindmarsh16) April 26, 2018

Kim Kardashian’s new perfume bottle looks like Jean Paul Gaultier’s Classique and Alexandros of Antioch’s Venus de Milo sculpture had a baby. #KKWBODY — eloise (@eloisemlr) April 26, 2018

Kim Kardashian a vorbit despre acest lucru cu cei de la ELLE UK, ea explicând de ce a ales o astfel de sticlă: „Sculpturile au fost inspirația mea, dar iubesc acea sticlă. Este iconică și celebrează corpul femeii, însă sursa mea de inspirație au fost statuile. Am vrut să fie foarte personală, exact cu formele mele, însă întotdeauna am iubit sticlele Gaultier.”

Ea a precizat că ar putea exista și un alt motiv pentru care a făcut mulajul: „Făceam un mulaj după corpul meu pentru parfum, dar îl făceam și pentru a avea o sculptură mare”, însă Kim nu a precizat și unde ar pune această operă de artă.

Kim este obișnuită să fie în centrul atenției și, dacă înainte a creat parfumurile cu mesaje de Valetine’s Day pe care le-a trimis tuturor, chiar și persoanelor cu care a avut conflicte (de exemplu, Taylor Swift), acum ea a dat indicii că are mai multe produse în plan, chiar și parfumuri unisex.

It’s not unisex but we have a unisex fragrance in the future https://t.co/WnNFVevBDe — Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 24, 2018

