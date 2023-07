Karlie Kloss și soțul ei, Joshua Kushner, au devenit părinți pentru a doua oară

Karlie Kloss este oficial mamă a doi copii! Topmodelul în vârstă de 30 de ani și Joshua Kushner au devenit părinți. Soțul vedetei a împărtășit vestea emoționantă pe Instagram, alături de o fotografie cu bebelușul lor.

În timp ce participau la Met Gala în luna mai, cuplul a anunțat că familia lor se mărește din nou. Fostul fotomodel Victoria’s Secret și-a pus în evidență burtica de gravidă într-o rochie neagră mulată, accesorizată cu șiruri lungi de perle și mărgele în jurul taliei. Cei doi sunt în culmea fericirii, iar Kushner a dorit să împărtășească bucuria familiei lor cu fanii de pe Instagram.

Într-un interviu pentru Entertainment Tonight pe covorul roșu, Kloss a dezvăluit de ce a ales cea mai importantă seară din lumea modei pentru a dezvălui că va deveni din nou mamă.

„Aceasta este cea mai importantă noapte din modă, desigur, și sunt sincer surprinsă că am putut păstra secretul atât de mult timp. Am un plus unu nu shhh… nu spuneți nimănui”, a spus ea.