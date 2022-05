Actrițe despre care ai uitat că și-au început cariera ca model

Unele dintre vedetele pe care le-ai admirat de multe ori în filme ori seriale și-au început cariera ca model înainte de a cunoaște succesul pe marele ecran. Indiferent de cât de scurtă sau lungă a fost perioada în care au activat în modelling, au reușit să își consolideze o carieră remarcabilă în actorie, iar astăzi sunt considerate printre actrițele de succes de la Hollywood.

1. Diane Kruger

După ce o accidentare a forțat-o să renunțe la balet, la vârsta de 13 ani, Diane Kruger a devenit un model apreciat în Germania. A avut contracte cu branduri renumite, precum Yves Saint Laurent, Chanel, Burberry și Giorgio Armani. Debutul în film a fost în The Piano Player din 2002, iar după a fost distribuită în Troy, în care a jucat-o pe Helen. A urmat National Treasure, în care a interpretat-o pe Abigail Chase. A lucrat și cu regizorul Quentin Tarantino pentru Inglorious Bastards, jucând-o pe Bridget von Hammersmark.

2. Demi Moore

La vârsta de 16 ani, Demi Moore a renunțat la școală, iar la scurtă vreme și-a început cariera de model. Primul ei rol într-un film a fost în pelicula Choices regizată de către Silvio Narizzano. Până în anul 1995, Demi Moore a fost considerată cel mai bine plătită actriță de la Hollywood.

3. Cameron Diaz

Și Cameron Diaz are experiență ca model, lucrând la începutul carierei pentru Elite Model Management. A obținut contracte cu Levi’s și Calvin Klein. În ceea ce privește actoria, în anii ’90 a cunoscut succesul, iar printre filmele pentru care este apreciată se numără There’s Something About Mary, Charlie’s Angels, Vanilla Sky și My Sister’s Keeper.

4. Pamela Anderson

Recunoscută pentru rolul iconic din Baywatch, care a fost difuzat în perioada 1989-2001 și care e unul dintre cele mai populare seriale din toate timpurile, și Pamela Anderson a făcut trecerea de la modelling la actorie. Și-a început cariera apărând în emisiunea Home Improvement. A mai avut roluri în Barb Wire, dar și în comediile Scary Movie 3, Stacked și Blonde and Blonder.

5. Halle Berry

Halle Berry a devenit prima actriță de origine afro-americană care a câștigat un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță pentru performanța din filmul Monsters Ball. Însă, înainte de această reușită, în 1985 a câștigat Miss Teen All American, iar în 1986 Miss Ohio. Pe parcursul anilor ’90, a jucat în filme celebre, cum ar fi Solomon & Sheba și Losing Isaiah. Printre rolurile emblematice ale actriței se remarcă cele din Catwoman, Gothika și Cloud Atlas.

6. Uma Thurman

În cazul actriței Uma Thurman, cariera ca model și-a început-o atunci când avea 15 ani, apărând la acea vreme pentru prima dată pe copertele revistelor. Perioada cât a activat în modelling a fost scurtă și a lucrat pentru Christian Dior, Louis Vuitton și Givenchy. Ulterior, a jucat în Johnny Be Good, Kiss Daddy Goodnight, Pulp Fiction și franciza Kill Bill.

7. Brooke Shields

Brooke Shields și-a început cariera ca model la o vârstă fragedă. Când avea 11 luni, a apărut într-o reclamă pentru un săpun. În 1980, când avea 15 ani, a apărut în prima ei campanie pentru denim Calvin Klein. În paralel juca și în filme, iar astăzi este cunoscută pentru performanțele din Blue Lagoon, Endless Love și Suddenly Susan.

8. Charlize Theron

Charlize Theron s-a mutat în Los Angeles pentru a-și consolida o carieră ca model. Primul ei rol important a fost în filmul Mighty Joe Young. În 2003, a câștigat premiul Oscar pentru rolul din Monster. Alte filme în care a jucat sunt Prometheus, Mad Max: Fury Road, Snow White and the Huntsman, Atomic Blonde și Old Guard.

9. Cara Delevingne

Cara Delevingne a vrut să devină actriță și i-a ieșit acest lucru. Ca model, a făcut campanii pentru Burberry, Jimmy Choo, Chanel și a defilat pentru Dolce & Gabbana, Fendi, Oscar de la Renta și nu numai. A apărut și în videoclipurile mai multor artiști. În 2012, a câștigat titlul de Model of the Year în cadrul British Fashion Awards. Primul ei rol a fost în filmul Anna Karenina din 2012. A mai jucat în Paper Towns, Suicide Squad și Valerian and the City of a Thousand Planets.

10. Milla Jovovich

Milla Jovovich a devenit model la vârsta de 12 ani, așa că este obișnuită de multă vreme să fie în lumina reflectoarelor. A fost pe coperta mai multor reviste internaționale, precum Vogue și Cosmopolitan. A lucrat pentru Dior, Versace, Calvin Klein și Armani până când să fie distribuită în rolul din The Fifth Element. A jucat în Zoolander alături de Ben Stiller, Owen Wilson și Will Ferrell, iar cel mai cunoscut rol al actriței este cel din franciza Resident Evil.

