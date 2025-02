Jorge a trecut printr-o operație. Ce mesaj a transmis artistul de pe patul de spital: „Am avut ceva emoții”

Jorge a publicat pe conturile sale de socializare o fotografie de pe patul de spital, iar fanii lui s-au îngrijorat de îndată ce au văzut-o. Ce anume a pățit artistul?

Jorge a postat pe rețelele de socializare o imagine care a stârnit o serie de întrebări în rândul urmăritorilor săi. În acea fotografie, artistul apare pe patul de spital și are mai multe bandaje în jurul nasului. Alături de imagine, Jorge a transmis și un mesaj scurt, în care recunoaște faptul că a avut emoții înainte de operația la care a fost supus. Acesta nu a precizat despre ce intervenție este vorba, dar a ținut să spună că va reveni cu mai multe detalii în zilele ce vor urma.

„Recunosc că am avut ceva emoții. Revin zilele următoare cu detalii. Vă iubesc. Operația a reușit, pacientul nu a murit”, a fost mesajul transmis de Jorge pe Instagram.

Nu este pentru prima dată când Jorge trece printr-o operație. În urmă cu aproximativ un an, Jorge a mai fost supus unei intervenții chirurgicale, după ce s-a accidentat la genunchi în cadrul competiției Survivor All Stars. Artistul a fost unul dintre concurenții show-ului, dar a fost eliminat mai devreme decât se aștepta, după ce a suferit o accidentare la genunchi. Acesta a mai participat anterior la show și s-a confruntat cu aceeași problemă. Drept urmare, a avut nevoie de asistența medicilor și a fost supus unei intervenții chirurgicale. Cu toate că finalul competiției nu a fost cel pe care și-l dorea, Jorge s-a bucurat din plin de experiența Survivor All Stars și de faptul că a ajuns în echipa Războinicilor.

Artistul, dezvăluiri despre relația cu soția lui

George Papagheorghe, cunoscut de către publicul larg sub numele de scenă Jorge, și soția lui, Ramona Prodea, s-au căsătorit în 2013. Artistul are o fiică, pe nume Karina, din căsătoria cu fosta lui soție, Alina Laufer, și un băiat, pe David, alături de Ramona Prodea. Actuala lui parteneră mai are o fată, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră precum copilul lui.

Jorge nu a ascuns faptul că a întâmpinat în căsnicia cu Ramona Prodea și momente grele, însă el și partenera lui de viață le-au gestionat, iar aceste experiențe le-au consolidat relația. Întrebat într-un interviu cum se vede peste 10 ani, artistul a răspuns fără ezitare că își dorește să fie tot alături de Ramona Prodea.

„Normal că împreună. În rest, Dumnezeu știe ce se întâmplă cu noi în următorii 10 ani! Ne-am lăsat pe mâinile Lui că știe El mai bine, nu a dat greș niciodată în viața noastră”, a declarat Jorge pentru ciao.ro.

Artistul a mai spus faptul că de-a lungul carierei sale a abordat cu deschidere diverse subiecte, inclusiv personale, iar acum regretă acest lucru.

„Nu mai am nici un secret. Poate că aici am greșit în cariera mea. Am fost prea deschis și transparent. Acum, la 20 de ani de când sunt în industria asta, aș fi ales să nu expun deloc familia. Colțul meu de rai chiar nu trebuia să fie în văzul lumii. Oamenii știu mereu ce e mai bine pentru noi, așa că în ultima vreme am fost mai retras”, a mai spus Jorge pentru sursa menționată.

