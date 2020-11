Jonathan Rhys Meyers a fost arestat după ce a condus sub influența băuturilor alcoolice și a avut un accident de mașină

Duminică, Jonathan Rhys Meyers a fost implicat într-un accident auto în Malibu, după ce a condus sub influența alcoolului. Actorul în vârstă de 43 de ani a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului, însă a fost eliberat pe cauțiune rapid. Potrivit TMZ, accidentul de mașină a fost unul minor, și nimeni nu a fost rănit.

Meyers se luptă de ani buni cu dependența de alcool. Acesta a fost internat pentru prima oară într-un centru specializat în 2005. Însă problemele au recidivat, așa că actorul s-a reîntors în 2007 și în 2009.

În 2018, actorul a fost implicat într-un scandal cu soția sa, în timpul unui zbor către Miami, care s-a soldat cu o altă intervenție a poliției.

Unul dintre pasagerii care se afla în avion a declarat la momentul respectiv că Meyers comanda „băutură după băutură” și folosea o țigară electronică, anunță Daily Mail. Mara, soția acestuia, l-a avertizat în legătură cu comportamentul său neadecvat, subliniind faptul că va fi dat jos din avion. Vizibil enervat de comentariile acesteia, actorul a început să țipe la ea și să îi aducă mai multe injurii: „Du-te naibii! Taci naibii din gură! O să divorțez de tine când ne întoarcem! Mă enervezi, lasă-mă naibii în pace!”.

La aterizare, poliția l-a oprit pe Meyers, însă actorul a scăpat doar cu un avertisment.

Într-un interviu acordat în cadrul emisiunii Larry King Now, Jonathan a vorbit despre acest incident și a jurat că nu va mai bea. Acesta a încercat să își explice comportamentul, motivând că: „Eu și soția mea călătoream de la ora 3 dimineața. Am avut o problemă cu compania aeriană, copilului nostru îi creșteau dinții… am avut tot felul de probleme frustrante”.

Mama lui Jonathan, Geraldine, a avut la rândul său probleme cu alcoolul, actorul povestind că acesta cheltuia toți banii pe băutură, motiv pentru care el a trebuit să fure mâncare pentru a supraviețui.

