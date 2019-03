Ben Affleck vorbește sincer despre dependența de alcool și reabilitare

Ben Affleck a fost invitat în emisiunea Today și a vorbit despre dependența de alcool și reabilitare, o parte a vieții sale pe care nu o va nega. „Nu mă deranjează să vorbesc despre alcoolism. Face parte din viața mea. Este un lucru cu care mă confrunt. Nu trebuie să îmi însumeze întreaga identitate și să fie absolut totul, dar este un aspect ce știi că are nevoie de efort”, a spus actorul în vârstă de 46 de ani în cadrul emisiunii Today, unde și-a promovat noul film „Triple Frontier”, cu Charlie Hunnam.

„Simt că am avut o problemă pe care trebuie să o spun și sunt puțin mândru de asta… părți despre tine, despre viața ta, familia ta, și știi cum sunt oamenii – întâlnim aceste obstacole și trebuie să ne descurcăm cu ele”, a continuat Ben.

Deși Ben a făcut progrese semnificative pentru a-și îmbunătăți starea, a încercat chiar și dieta extremă propusă de Jennifer Lopez și Alex Rodriguez. „Doar ce am terminat dieta de 10 zile a lui A-Rod. A fost dificil, dar am făcut-o. Este îngrozitor pentru primele câteva zile pentru că sunt acea persoană căreia îi plac pâinea și zahărul. Este îngrozitor, treci peste și te gândești: „Mă simt destul de bine”. Bineînțeles, până la sfârșitul celor 10 zile, am mâncat trei covrigi.”

Jennifer Lopez și iubitul ei, Alex Rodriguez, au renunțat la carbohidrați și zahăr la începutul acestui an.

