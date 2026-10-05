Johnny Depp, gest bizar la o petrecere din Las Vegas. Ce a făcut actorul în fața fotografilor

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Johnny Depp a atras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului.

Potrivit Page Six, momentul a avut loc la un after-party organizat la Park MGM, în cadrul Drink Las Vegas, pentru Three Hearts, brand-ul de rom al actorului. Depp a pozat pentru fotografi cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi.

Starul din „Pirații din Caraibe” și-a completat ținuta cu o eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive.

La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale, și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece, în timp ce fotografii continuau să facă poze.

Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată, și-a ridicat paharul și a zâmbit în fața camerelor, în timp ce două frunze îi ieșeau dintre dinți.

Alte imagini de la eveniment îl arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, Johnny Depp s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitații.

Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții, Amber Heard.

Johnny Depp, de nerecunoscut la Comic-Con

În luna iulie, Johnny Depp și-a uimit fanii cu transformarea sa la Comic-Con, unde a apărut costumat în Ebenezer Scrooge, celebrul personaj din „A Christmas Carol”. Actorul și-a promovat astfel noul film, „Ebenezer: A Christmas Carol”, care va avea premiera în cinematografe pe 13 noiembrie.

Pentru eveniment, organizatorii au recreat în celebrul cartier Gaslamp din San Diego un decor inspirat de atmosfera filmului. O fațadă de magazin a fost construită special pentru această apariție și acoperită cu zăpadă artificială, transformând zona într-un peisaj de Crăciun.

Numeroși admiratori s-au adunat în fața decorului înainte ca Johnny Depp să iasă pe ușă, în timp ce un grup de colindători interpreta melodii tradiționale de sărbători. Actorul a purtat un costum inspirat din epoca victoriană, format dintr-un pardesiu lung albastru și un joben negru, rămânând fidel personajului pe tot parcursul momentului.

Deși fanii îl salutau și îi transmiteau mesaje de susținere, Johnny Depp și-a păstrat expresia morocănoasă, fără să iasă din rol, potrivit unui videoclip publicat de Deadline. La un moment dat, un admirator i-a strigat: „O zi bună, domnule Scrooge”, iar actorul a răspuns în stilul personajului: „Ce are atât de bun?”.

Într-un alt videoclip obținut de publicație, Johnny Depp, în rolul lui Scrooge, s-a arătat nedumerit de mulțimea adunată în fața magazinului. Reacția sa a fost întâmpinată cu aplauze și urale din partea fanilor.

Actorul a schițat pentru scurt timp un zâmbet, după care a revenit imediat la interpretare. S-a retras apoi spre ușă, bombănind nemulțumit, iar înainte de a o închide, și-a scos din nou capul afară pentru a privi încă o dată publicul.

Înainte de a dispărea în decor, Johnny Depp a rostit celebra replică a lui Scrooge, „Humbug!”, după care a închis ușa în urma sa. Actorul a păstrat același costum și pentru apariția pe scena panelului „Directors on Directing”, organizat de Collider în cadrul Comic-Con. El a traversat scena ținând în mână o lumânare, cu un palton mai gros pe umeri și sprijinindu-se într-un baston maro deschis, specific personajului.

Johnny Depp ar putea reveni și la unul dintre cele mai cunoscute roluri ale carierei sale. În luna august, producătorul Jerry Bruckheimer a declarat pentru Deadline, la convenția D23 organizată de Disney, că există discuții pentru revenirea actorului în rolul căpitanului Jack Sparrow într-un nou film „Pirații din Caraibe”.

„Discutăm cu Johnny, lucrăm la un scenariu și sperăm să reușim să ducem proiectul la bun sfârșit”, a declarat Bruckheimer pentru Deadline.

Potrivit altor surse citate de publicație, cel de-al șaselea film al francizei s-ar concentra asupra personajului principal interpretat de Margot Robbie, în timp ce Jack Sparrow ar urma să apară într-un rol secundar.

Foto: Getty Images

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