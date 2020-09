Jim Parsons mărturisește că el și soțul său, Todd Spiewak, au fost infectați cu noul coronavirus

Jim Parsons a dezvăluit recent în emisiunea lui Jimmy Fallon, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, că atât el, cât și soțul său, Todd Spiewak, au fost infectați cu noul coronavirus. Actorul din serialul de comedie The Big Bang Theory a mărturisit că a contractat virusul la începutul pandemiei și că s-a confruntat cu o parte dintre simptomele specifice bolii.

„Și eu și Todd am avut. A fost pe la începutul lunii martie. Nu am știut exact ce era. Am crezut că avem gripă. Dar apoi, varianta asta părea tot mai puțin plauzibilă, iar într-un final ne-am pierdut gustul și mirosul”, a declarat Jim.

Actorul a recunoscut că nu a fost o perioadă ușoară pentru el, iar că absența celor două simțuri a fost probabil partea cea mai complicată cu care s-a confruntat.

„Nu mi-am dat seama că îți poți pierde gustul și mirosul definitiv. Și când ești în carantină și nu ai altceva mai bun de făcut decât să mănânci…oh, Doamne, a fost brutal. Pur și simplu nimic nu avea gust. E definiția unor calorii pierdute„, a glumit Parsons. Cu toate acestea, actorul a recunoscut că „am mâncat de toate„.

Chiar dacă nu a fost o experiență tocmai plăcută, Jim și Todd au reușit să vadă partea plină a paharului și să profite de timpul petrecut împreună, în izolare. Cum? Printr-o schimbare de look. Jim a mărturisit că l-a lăsat pe soțul său să îi vopsească părul într-o nuanță de blond.

„Trecuseră vreo șase săptămâni de când stăteam în casă și fuseserăm bolnavi, așa că am zis: la naiba! Todd m-a vopsit. A durat aproximativ șase ore și mi-a ars scalpul. Dar știi ceva? Frumusețea înseamnă suferință. Am vrut să condimentez puțin lucrurile pentru soțul meu. Înainte avea un singur partener. Acum are un partener și jumătate”, a glumit Jim.

