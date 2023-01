Jennifer Lopez, mai îndrăgostită ca oricând. Declarațiile emoționante făcute de artistă

Invitată alături de actorul Josh Duhamel, în cadrul emisiunii Today, pentru a-și promova noul lor film, Shotgun Wedding, Jennifer Lopez a oferit câteva detalii intime despre relația cu Ben Affleck.

Artista în vârstă de 53 de ani e complet fermecată de soțul său, descriindu-l pe actorul de 50 de ani ca fiind „de vis” și „un drăguț”.

În cadrul interviului, Lopez a vorbit și despre mutarea lor, mărturisind că ea și Ben locuiesc în Los Angeles alături de copiii lor. J.Lo are doi copii din căsnicia cu Marc Anthony, Max și Emme, în vârstă de 14 ani, iar Affleck are trei copii cu fosta sa soție, Jennifer Garner: Violet, în vârstă de 17 ani, Seraphina, în vârstă de 14 ani, și Samuel, în vârstă de 10 ani.

„Ne-am mutat împreună. Copiii s-au mutat împreună”, a declarat Lopez în interviul difuzat luni.

„A fost o tranziție foarte emoționantă, dar în același timp toate visurile s-au împlinit. Și a fost pur și simplu un an fenomenal. Cel mai bun an al meu, cred că de când s-au născut copiii mei”.

Artista a vorbit și despre noul ei album, This Is Me… Now, care este o continuare a albumului This Is Me… Then, din 2002, pe care l-a realizat când era logodită cu Affleck.

„De când eu și Ben am fost împreună, până la acest album, a fost o adevărată călătorie”, a spus J.Lo.

„Acel album, This Is Me… Then, a surprins cu adevărat o perioadă în care m-am îndrăgostit de iubirea vieții mele. Și pur și simplu, totul este chiar acolo, pe disc”, a mai declarat Jennifer într-un interviu cu Zane Lowe, pentru Apple Music 1.

Artista a adăugat și că soțul său, Ben, adoră acel album și că este de departe cel mai mare fan al său.

„Iubește acel album. Iubește acea muzică. Știe toate cuvintele. De asemenea, a fost alături de mine în timp ce îl realizam… Este cel mai mare fan al meu, ceea ce este minunat”, a mai povestit J.Lo.

Cei doi au fost logodiți din 2002 și până în 2004, iar artista a declarat că despărțirea de Affleck a fost cea „mai mare suferință” din viața ei.

„Nici măcar nu mai puteam interpreta acele melodii. A fost atât de dureros după ce ne-am despărțit. Când am anulat acea nuntă, acum 20 de ani, a fost cea mai mare suferință din viața mea și, sincer, am simțit că o să mor”.

Lopez a mai mărturisit și că despărțirea de Affleck a influențat în mod direct felul în care s-a raportat la muzică, afirmând că în ultimii 18 ani nu a mai reușit să compună așa cum trebuia.

„Nu am mai făcut muzică în felul în care am făcut-o în 2002… până acum… În ultimii 18 ani am intrat într-o spirală, în care nu am reușit să o fac cum trebuie. Dar acum, 20 de ani mai târziu, totul are un final fericit.”

Foto: Arhiva ELLE

