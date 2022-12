Jennifer Lopez și Ben Affleck, duet emoționant la o petrecere de Crăciun plină de vedete

Jennifer Lopez și Ben Affleck au interpretat un duet epic la petrecerea de Crăciun a vedetelor din weekend. În videoclipurile postate pe rețelele de socializare, cuplul a cântat piesa „By Christmas Eve” a lui John Legend, în timp ce un pianist i-a acompaniat.

Jennifer Lopez și Ben Affleck au cântat împreună în fața publicului

Artista a cântat, de asemenea, pentru mulțime fără soțul ei, interpretând melodii precum „It’s The Most Wonderful Time of the Year” și o interpretare jazzy a piesei „Jingle Bells”. Cu toate acestea, un alt clip i-a arătat pe Lopez, în vârstă de 53 de ani, și Affleck, în vârstă de 50 de ani, împărțind un sărut dulce în timp ce mulțimea îi aclama.

NEW 📹 | Ben Affleck and Jennifer Lopez singing together at their Christmas party. pic.twitter.com/Ao0bNuKGS6 — best of jennifer lopez (@badpostjlo) December 18, 2022

Lopez a strălucit într-o rochie verde și aurie, pe care a asortat-o cu un colier impresionant cu diamante. Părul ei a fost coafat într-o coadă legată la spate, în timp ce a optat pentru un machiaj mai dramatic. Între timp, actorul din „Argo” a arătat elegant într-un blazer negru peste un tricou în aceeași nuanță. Printre alte vedete prezente la petrecere, care a fost decorată cu lumini strălucitoare cu șiruri de beculețe, s-au numărat Vanessa Hudgens, Doja Cat și Jane Fonda.

Lopez se pregătește de Sărbători încă de la începutul lunii. Cu doar câteva săptămâni în urmă, ea a postat o fotografie pe Instagram în care purta un ansamblu complet roșu cu descrierea: „Începe să aducă mult cu Crăciunul 💚🎄♥️”.

Cuplul s-a căsătorit în secret în Las Vegas

Cu toate acestea, cuplul a avut multe de sărbătorit în acest an, după ce au fugit în Las Vegas în luna iulie. Cântăreața a confirmat nunta lor surpriză în buletinul informativ „On The JLo” adresat fanilor, scriind la acea vreme: „Am reușit. Dragostea este frumoasă. Dragostea este bună. Și se pare că dragostea este răbdătoare. Douăzeci de ani de răbdare”, făcând referire la prima lor logodnă. Apoi, următoarea lună au avut o nuntă fastuoasă în Georgia.

Cuplul s-a cunoscut pe platoul de filmare al peliculei „Gigli”, în timp ce Lopez era căsătorită cu cel de-al doilea soț al ei, Cris Judd, în 2001. În urma despărțirii lor din iunie 2002, cei doi au început o relație, Affleck cerându-i atunci mâna.

FOTO: Arhivă ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro