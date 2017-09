Jennifer Lawrence, declaratii controversate despre iubitul ei, Darren Aronofsky

Jennifer Lawrence crede ca partenerul ei Darren Aronofsky este „stralucit”, dar are anumite probleme psihologice, ea bazandu-si afirmatiile pe scenariul pentru thriller-ul psihologic „mother!”, care va avea premiera in curand si pe care Aronofsky l-a regizat.

„A fost un ‚da’ imediat, inainte sa citesc scenariul,” a declarat Jennifer Lawrence, la Festivalul de Film de la Toronto. „Mi-a impartasit ideile lui si m-am gandit ca erau stralucite si unice si provocatoare. Sunt o fana de-a lui de ani – cred ca e indraznet si curajos, si cred ca am spus deja stralucit.”

Acceptarea rolului principal din filmul „mother!” a fost o decizie pe care actrita aproape a regretat-o. Personajul ei din film – in care niste vizitatori ii invadeaza casa pe care o imparte cu sotul ei, jucat de Javier Bardem – este atat de intens incat, in timpul filmarilor, a avut nevoie de ingrijiri medicale si a trebuit sa foloseasca o masca de oxigen.

„Apoi am mai primit o parte a scenariului si cand l-am citit, l-am aruncat in cealalta parte a camerei si i-am spus ca are probleme psihologice severe,” a ras Jennifer Lawrence, care are o relatie cu Aronofsky de un an. Cu toate acestea, a asigurat ea audienta, „Este o capodopera.”

Text: Ana Maria Savu

Foto: Instagram