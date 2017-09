George Clooney povesteste cu lux de amanunte cum a cucerit-o pe Amal

Povestea dintre Amal Alamuddin si George Clooney a inceput in iulie 2013, pe cand Amal (avocat specializat in drepturile omului) se afla la Lacul Como, trecand prin zona in drum catre Cannes. Atunci a fost prima oara cand cei doi s-au intalnit la o cina (la care au luat parte si parintii lui George, cei care i-au si deschis usa lui Amal, dupa cum isi aminteste Nick Clooney, tatal lui George).

George isi aminteste: „Mi s-a parut frumoasa, amuzanata si, evident, foarte inteligenta. Habar n-am ce a gandit ea despre mine. Probabil s-a gandit ca sunt batran. Apoi mi-a trimis niste poze din locul unde se afla, ne-am scris, ne-am trimis mail-uri, povestind mai mult despre ce se intampla in viata noastra, iar dupa un timp, a fost evident ca eram mai mult decat amici”. Prima lor intalnire a avut loc in octombrie 2013, atunci cand George a invitat-o pe Amal la Abbey Road Studios in Londra. „Prima intalnire a decurs bine. Apoi am fost la cina”. Amal i-a sugerat unul dintre acele locuri londoneze, incredibil de hip si chic. George isi aminteste ca, atunci cand au iesit din restaurant, afara erau peste 50 de paparazzi. „Curand, lucrurile au luat o alta turnura”. Cei doi au petrecut impreuna Craciunul in Cabo San Lucas, iar apoi au fost la un safari in Kenya. „Amal adora girafele. Sunt animalele ei preferate. A fost intr-un loc numit Giraffe Manor, unde girafele isi scot capul pe fereastra si te saruta”. Suntem siguri ca Amal arata rapitor printre girafele afectuoase, intrucat, la intoarcerea sa in Los Angeles, George i-a aratat prietenului sau Ben Weiss o poza cu Amal, zambind la acele girafe si i-a spus foarte hotarat: „Cred ca o s-o cer in casatorie!”. Asa ca George a cumparat un inel, dar nu i-a suflat o vorba lui Amal. „Absolut nimic! A fost un act de credinta. Amal era in Anglia, si avusese o conversatie cu parintii ei, in care au intrebat-o care imi sunt intentiile, iar ea le-a raspuns: «Luati-o incet, ne intalnim doar de sase luni!» Iar apoi a aparut in Los Angeles.”

George a cerut-o in casatorie pe Amal la o cina pregatita chiar de el insusi. Amal a spus «Da», dar se pare ca, desi George nu era ingrijorat in legatura cu compatibilitatea lor, se temea ca poate ea considera ca se pripeste un pic. „Dar nu exista nici o urma de indoiala ca formam un cuplu potrivit si ca facem o echipa buna. Am fost fericiti din primul moment si suntem fericiti mereu de atunci”. Asa cum marturiseste George, o iubire precum cea pe care o traieste alaturi de Amal te schimba in toate modurile in care se poate schimba o persoana care e indragostita nebuneste. „Brusc, viata celeilate persoane devine mult mai importanta decat a ta. Dar asta nu ni s-a intamplat doar noua. Se intampla tuturor celor care au norocul sa intalneasca partenerul perfect. Imi pare rau ca aveam peste 50 de ani cand s-a intamplat, dar doar pentru ca, daca o intalneam mai demult pe Amal, as fi putut petrece mai mult timp cu ea!”.

Nunta lui Amal si a lui George Clooney a avut loc la Venetia in urma cu trei ani. Desi, initial, cei doi au vrut sa o tina secret, se pare ca informatia a iesit cumva la iveala, iar de acolo lucrurile au scapat de sub control. George Clooney is iaminteste: „Am luat o barca de la Venetia si, de indata ce am pus piciorul pe barca, erau asa de multi paparazzi in jurul nostru si oameni pe maluri care ne faceau cu mana, incat mi-am zis: «Ce rost are sa ne mai ascundem? N-ar trebui sa ne simtim jenati de asta». Asa ca ne-am ridicat si am facut si noi cu mana oamenilor din jur!”.



Se pare ca cei doi n-au discutat niciodata despre copii, pe vremea cand se intalneau, iar pe atunci George se gandea ca nici macar nu-si doreste urmasi. „Pur si simplu nu facea parte din ADN-ul meu. Si nici nu planuiam asta. N-am discutat despre asta pana sa ne casatorim, ceea ce este, de fapt, destul de amuzant. Pur si simplu presupuneam amandoi acelasi lucru. Apoi, dupa nunta, stand de vorba, ne-am dat seama amandoi cat de norocosi suntem si ca ar trebui sa impartasim acest lucru. Ar fi fost egoist din partea noastra sa nu transmitem mai departe acest noroc. ”

La randul sau, Amal Clooney a declarat pentru „The Hollywood Reporter” ca nu mai intentioneaza sa aiba alti copii in afara de gemenii Ella si Alexander (nascuti in urma cu cateva luni): „Am deja 39 de ani, si asa am nascut destul de tarziu”. Dar a mentionat ca ceea ce a surprins-o cel mai mult la George, de patru ani de cand sunt impreuna, este „ca e un tata extraordinar!”. Iar afirmatia ei se pare ca l-a luat prin surprindere chiar si pe George: „A spus Amal asta? Pe bune?!”.

Va reamintim ca Amal Alamuddin este nu numai sotia lui George Clooney, ci si avocata specializata in drept internațional si in apararea drepturilor omului. Printre clientii ei s-au numarat Julian Assange, fondatorul organizatiei WikiLeaks, Iulia Timoshenko, fostul prim-ministru al Ucrainei, jurnalistul egipteano-canadian Mohamed Fahmi, dar si statul Armenia, pentru recunoasterea genocidului armean, sau Mohamed Nasheed, fostul presedinte al Maldivelor.

