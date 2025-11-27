Jane Seymour, secretul din spatele aspectului său tânăr. Cum se menține în formă la 74 de ani

La 74 de ani, Jane Seymour continuă să impresioneze cu silueta sa suplă și aspectul radiant, dezvăluind într-un interviu pentru People secretele unui stil de viață sănătos și echilibrat care o mențin plină de energie.

Jane Seymour dezvăluie cum se menține în formă

Actrița, cunoscută și pentru rolul său de Bond girl, începe fiecare zi cu o rutină de stretching.

„Înainte să te ridici, mișcă-te ca un pește. Lasă coloana să se miște, brațele și picioarele”, explică ea, precizând că obiceiul i-a fost recomandat de o prietenă balerină. Seymour consideră aceste mișcări matinale eliberatoare, iar diminețile liniștite sub plapumă, fără haine, sunt pentru ea un mic răsfăț: „E ceva minunat să nu trebuiască să porți haine.”

Chiar și în programul său aglomerat, Seymour nu renunță la mișcare.

„În funcție de timpul pe care îl am, fac exerciții de tip Pilates ca să-mi trezesc corpul. Dacă nu am avut timp acasă, fac plié-uri în costum pe platou. Oamenii râd de mine, dar eu fac asta în timp ce învăț replicile,” mărturisește vedeta.

Îngrijirea pielii este la fel de riguroasă. În timpul dușului folosește exfoliantul Crepe Erase de la The Body Firm, brand cu care colaborează de peste un deceniu:

„Îndepărtează toate celulele moarte. Dacă fac asta, știu că pielea mea va arăta fermă și fără aspect crepat.” Crema cu protecție solară este un ritual sacru: „Întotdeauna aplic protecție solară, de obicei SPF 40. Am învățat pe pielea mea în Hollywood că te bronzezi prea mult și îmbătrânești mai repede decât e nevoie.”

Ce mănâncă vedeta

Alimentația are un rol central în menținerea vitalității. Jane începe ziua cu cafea și ouă fierte, urmând ca prânzul să fie prima masă consistentă.

„Îmi place să mănânc pește și legume, multe le cresc în grădina mea organică, pe care le folosesc cu drag.” Pe parcursul zilei savurează gustări sănătoase: nuci, legume crude, hummus.

Rutina ei include și momente de meditație și reconectare cu natura. În fiecare dimineață hrănește peștii din grădina sa acvatică, contemplând modul în care se mișcă prin apă: „Este meditația mea. Poate că într-o altă viață am fost un pește koi.” Energia creativă a vedetei se canalizează și în pictură, iar desenele sale de acuarelă inspiră ulterior colecțiile sale de modă.

Familia rămâne în centrul universului său: „Ceea ce îmi hrănește sufletul sunt familia, timpul petrecut în aer liber, aprecierea vremii… sau să fac ceea ce iubesc, adică să joc.” Pentru Seymour, cheia grației fără vârstă nu este doar disciplina, ci și recunoștința: „Dacă am ajutat pe cineva, am creat ceva, am ascultat pe cineva… acesta este o zi bună.”

În trecut, Jane a mai dezvăluit că urmează dieta mediteraneană, apreciind alimente proaspete și gustoase.

„Îmi place stilul mediteranean de alimentație, funcționează foarte bine și are gust bun, cu multe roșii, măsline și pește.” Un alt obicei este să aibă o singură masă consistentă pe zi, la prânz, pentru a o putea savura cu adevărat.

