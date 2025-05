Cum se menține în formă Jane Seymour? Actrița a dezvăluit secretele siluetei sale

Într-un interviu acordat publicației Daily Mail, Jane Seymour a dezvăluit cum a reușit să se mențină în formă de-a lungul anilor și să rămână la aceeași greutate pe care o avea în liceu. Actrița în vârstă de 74 de ani a mărturisit că dieta mediteraneană este secretul siluetei sale impecabile, explicând că obișnuiește să consume „o mulțime de alimente delicioase, cum ar fi roșiile, măslinele și peștele.”

„Funcționează foarte bine și are un gust grozav”, a declarat vedeta din Dr. Quinn pentru Daily Mail.

În plus, Jane Seymour a dezvăluit că mănâncă doar o masă principală pe zi, în jurul orei 13:30, pentru a se putea „bucura cu adevărat de ea.”

Prânzul ei constă în „pește și legume”, precum și „o mulțime de verdețuri cultivate în grădina [ei], pe care adoră să le folosească.” Până atunci, Seymour consumă doar „cafea și ouă fierte.”

În ceea ce privește gustările, actrița adoră fisticul, castraveții, țelina și humusul.

„Îmi plac foarte mult nucile. Sunt o persoană care preferă gustările sărate, îmi place sarea”, a explicat actrița pentru publicație.

Totuși, Seymour nu își definește stilul alimentar ca fiind o dietă, ci îl descrie mai degrabă ca pe o serie de „alegeri bune” de care se „ține constant.”

„Oamenii mă întreabă dacă am o zi în care trișez, iar eu le răspund că nu sunt niciodată la dietă. Dacă ai impresia că ești la dietă, vei pierde controlul, vei trișa. Dar dacă descoperi alimente sănătoase care îți plac cu adevărat și te fac să te simți bine, nu simți niciodată că te privezi de ceva”, a continuat Seymour.

Câștigătoarea Globului de Aur a mai declarat pentru publicație că stilul ei de viață sănătos „o ajută să se simtă bine, o menține activă și îi oferă energie.' În plus, obișnuiește să facă sport, antrenamentele ei preferate fiind fie exercițiile cu greutăți, fie orele de Pilates.

Actrița a insistat anterior că a îmbătrânit cu grație, fără să apeleze la proceduri cosmetice pentru a inversa procesul de îmbătrânire, și spune că acordă o atenție deosebită îngrijirii tenului său. Seymour a declarat pentru NewBeauty că are impresia că „a avea o piele bună este cu adevărat secretul pentru a nu-ți îmbătrâni fața.”

Jane Seymour a defilat pe podium la NYFW

Cu doar câteva zile înainte de a împlini 74 de ani, pe 15 februarie, actrița din Somewhere in Time a defilat cu grație la prezentarea colecției de toamnă 2025 a casei Nardos, desfășurată la Hotelul Plaza în timpul Săptămânii Modei de la New York.

Jane Seymour a deschis spectacolul și a atras toate privirile într-o rochie roșie, asimetrică, decorată cu detalii florale spectaculoase. Ținuta a fost completată cu pantofi bej cu aplicații strălucitoare, cercei lungi aurii și inele masive.

Entuziasmată de această experiență, Seymour a împărtășit pe Instagram imagini din culise, surprinzând procesul de pregătire înainte de show.

„Vino cu mine în culisele show-ului @nardosdesign! 📸🤩 #NYFW”, a scris ea în descrierea unui videoclip. „O să fie distractiv. Iată-i pe profesioniști! Iar eu sunt doar o micuță”, spune actrița în clip, oferind o privire rapidă asupra modelelor și a ținutelor din colecție.

Seymour a adăugat: „Va fi o experiență palpitantă și ador hainele create de Nardos.” Apoi, în timp ce echipa se ocupa de ultimele pregătiri, actrița a făcut o piruetă pentru a-și etala ținuta completă. „Sunt considerabil mai în vârstă și mai scundă decât toate modelele de aici, dar sunt fericită să fiu prezentă”, a spus ea.

Foto: Hepta

