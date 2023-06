Jane Seymour, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cum au reacționat fanii actriței în vârstă de 72 de ani

Jane Seymour și-a încântat fanii cu o nouă imagine, surprinsă în timpul unei vacanțe în Costa Rica. Actrița în vârstă de 72 de ani a pozat într-un costum de baie întreg, marca Bleu Rod Beattie, în valoare de 109 dolari, pe care l-a accesorizat cu o pălărie și o pereche de ochelari de soare. În plus, starul din serialul Dr. Quinn a ținut să le ureze fanilor săi o săptămână „minunată', plină de posibilități.

Așa cum era de așteptat, postarea a fost un real succes, strângând mii de like-uri și sute de comentarii. „Ca întotdeauna, ador cuvintele tale înțelepte. Îmi place atitudinea ta și costumul tău de baie mă omoară”, a scris un fan, în timp ce un altul a lăsat următorul comentariu: „Ce apariție! Ești o adevărată încântare pentru ochi!”. Însă lista aprecierilor nu s-a oprit aici. „Radiantă din interior spre exterior”, „Superbă”, „Frumoasă”, fiind doar câteva dintre complimentele pe care Jane le-a primit.

În 2021, actrița și-a împărtășit secretele de frumusete cu NewBeauty, dezvăluind că, deși obișnuia să „se bronzeze la soare cu o placă reflectorizantă”, acum este mult mai atentă în ceea ce privește îngrijirea pielii.

Actrița a dezvăluit într-un interviu pentru People că nu apelează la diferite aplicații de editare a fotografiilor.

Jane Seymour demonstrează că viața nu se oprește atunci când ești nevoită să treci printr-un divorț, sau chiar patru, în cazul ei. Jane Seymour a fost căsătorită de patru ori până acum – cu regizorul Michael Attenborough (1971-193), Geoffrey Planer (1977-1978), cu omul de afaceri David Flynn (1981-1992), alături de care are și doi copii – Katherine și Sean – și cu actorul James Keach (1993-2015), alături de care îi are pe gemenii John Stacy și Kristopher Steven, în vârstă de 25 de ani.

Actrița a vorbit într-un interviu pentru revista People despre modul în care a reușit să treacă peste cele patru divorțuri. Actrița a menționat că întreg procesul a fost unul „dureros” și „deprimant.”

„Întotdeauna am făcut tot ceea ce am putut mai bine. Mi-am dus copiii peste tot în lume de câte ori lucram, i-am luat cu mine pe platourile de filmare. Am reușit cumva să jonglez. Am fost căsătorită cu bărbați care aveau diferite probleme și niciodată nu am pus eu punct căsniciilor – ei au făcut-o pentru că și-au găsit alte persoane.”