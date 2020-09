Ivanka Trump spune că se va vaccina live, în cadrul unei emisiuni TV, împotriva COVID-19

Ivanka Trump pare să aibă foarte mare încredere în vaccinul anti-COVID pe care îl dezvoltă în prezent americanii și pe care Președintele Donald Trump îl promovează și îl laudă deja.

Joy Behar, una dintre gazdele emisiunii The View, a declarat în cadrul show-ului că ea crede că Donald Trump se grăbește cu lansarea pe piață a unui vaccin anti-COVID numai pentru a se asigura că va fi reales.

Pe 8 septembrie, Donald Trump a declarat că vaccinul american împotriva COVID-19 va fi gata „foarte, foarte curând”, poate chiar înainte de 3 noiembrie, data când au loc alegerile prezidențiale în Statele Unite ale Americii. Declarația sa a surprins pe foarte multe lume, inclusiv pe specialiști care spun că marile companii farmaceutice, care încearcă să gaasească un vaccin eficient împotrova coronavirusului, trebuie să facă teste clinice avansate, în special pe subiecți umani, înainte de a cere și de a primi aprobarea autorităților pentru ca vaccinul să ajungă la populație.

Joy Behar i-a adresat o provocare fiicei lui Donald Trump, care este și consilieră la Casa Albă, întrebând-o dacă ea ar fi dispusă să se vaccineze cu vacinul pe care îl promite tatăl ei pentru a demonstra că acesta este sigur și eficient și nu este vorba, de fapt, despre stratagemă electorală. „El (Donald Trump – n.red.) va face orice pentru a fi reales. Nu vă lăsați influențați. Apropo, eu voi face acest vaccin, după ce îl face și Ivanka”, a declarat Joy Behar.

Ivanka Trump, în vârstă de 38 de ani, a acceptat provocarea lui Behar, așa cum chiar ea a declarat pe contul de Twitter: „De acord @JoyVBehar. Voi veni în emisiunea ta ca să fac asta. Am încredere în FDA (autoritatea americană care aprobă lansarea a noi medicamente – n.red) și așa ar trebui să aibă toți americanii. A distruge acest virus ar trebui să fie prioritatea noastră colectivă de top”.

Deal @JoyVBehar. I would come on your show to do so.

I trust the FDA and so should all Americans. Vanquishing this virus should be our collective top priority. https://t.co/FXb0Dqjdio

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 10, 2020