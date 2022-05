Iuliana Marciuc, primele declarații despre anularea votului României la Eurovision

Ediția cu numărul 66 a concursului Eurovision Song Contest s-a încheiat cu victoria Ucrainei, reprezentată de Kalush Orchestra, cu piesa „Stefania”. Podiumul a fost completat de Marea Britanie, cu „SPACE MAN” interpretată de Sam Ryder (466 de puncte) şi de Spania, cu „SloMo”, interpretată de Chanel (459 de puncte).

Faptul că reprezentantul României, WRS, a reușit să readucă România în finala concursului, după 5 ani de absență, și s-a clasat pe locul 18, a fost umbrit de scandalul legat de anularea votului juriului din România de către EBU, dar și a voturilor a alte cinci țări.

Iuliana Marciuc a fost șefa delegației României la Eurovision 2022, cea de a 66-a ediţie a concursului. Aceasta a făcut o serie de declarații cu privire la situația care a surprins pe toată lumea, precizând că speră ca EBU să lămurească întreaga situație.

„Am sunat la București, am cerut să mi se dea și mie punctajul, pentru că până în acel moment nu îl știam și am cerut amănunte cu privire la felul în care a fost organizat juriul în studio. Am aflat că a fost organizat cu toate regulile impuse de EBU, cu prezența unui notar obligatoriu, un notar care să sosească în studio înaintea membrilor juriului. Membrii juriului nu au putut comunica între ei, nu au putut vorbi, a semnat fiecare fișa lui de jurizare, nu au văzut nici la final rezultatul total al juriului. În acest fel, nu știm care este problema acestei jurizări”, a spus ea, în direct, la Știrile TVR.