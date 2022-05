WRS, artistul care reprezintă România la Eurovision 2022, a impresionat la ceremonia de deschidere a evenimentului

Delegațiile țărilor participante au defilat pe covorul turcoaz, lung de 200 metri, și s-au întâlnit cu jurnaliștii prezenți la eveniment. Odată cu ridicarea restricțiilor, artiștii, jurnaliștii și fanii au sărbătorit din nou, laolaltă, Eurovision Song Contest.

În atmosfera elegantă a Palatului Regal din Venaria Reale, o bijuterie a patrimoniului UNESCO, ceremonia a fost spectaculoasă, în spiritul tradiției Eurovision.

wrs a purtat o ținută gold smart casual, extrem de apreciată de ceilalți invitați.

„Ceremonia a fost un veritabil tur de forță. Zeci de interviuri, sute de poze cu fanii, o mulțime de prieteni pe care i-am cunoscut în universal Eurovision, nimic nu a lipsit pentru ca acest eveniment să fie unul memorabil. Am început defilarea cu nori și ploaie, dar am terminat sub un soare arzător, o atmosferă de vis care m-a încărcat pozitiv pentru concurs”, a declarat acesta.