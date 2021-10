Un nou nume de neratat pe scena muzicală: WRS

ELLE: Bună, Wrs! Ce mai faci? Cum îți petreci timpul în vreme de pandemie?

WRS: Salutare! Pot spune că am avut noroc, că pandemia m-a prins într-o etapă foarte frumoasă a vieții mele, una foarte productivă, și m-a forțat să petrec mult mai mult timp cu mine, un lucru de care nu îmi mai este teamă. Am stat mult în studio. Mi-am ascultat gândurile, mi-am schițat pe foaie ambițiile și am încercat să-mi descopăr eu-l artistic cât mai aproape de autentic. Și se pare că rezultatele apar, ceea ce mă bucură nespus.

În afară de asta, pentru a mă menține într-un echilibru psihic, am făcut mult sport: am alergat, iar când sălile nu erau deschise, mi-am improvizat un gym în casă.

Am și călătorit destul de mult. Dacă nu îmi vizitez prietenii care locuiesc prin diferite părți ale Europei, vânez câte un city-break. Mă inspiră mult călătoriile. Pare-mi-se că pandemia asta m-a provocat și mai tare să ies din zona de confort.

ELLE: Ești cântăreț, songwriter și îți faci și singur content-ul și artwork-ul. Cum se îmbină cele trei?

WRS: Sunt recunoscător că viața m-a dus până acum în diferite contexte în care am putut să-mi exersez abilitățile artistice sub diferite forme. Sunt pasionat de design grafic și editare video, iar acum când am dat startul proiectului meu muzical, îmi pot pot contura viziunile mai rapid.

Ador să văd la final un folder cu piesă, clip, artwork și conținut de social media la care știu că am muncit eu. Îmi dă un sentiment plăcut care mă face să mă simt complet.

ELLE: Care a fost evoluția ta? De unde ai pornit initial și ce te-a condus către muzică?

WRS: Am fost dansator mulți ani. Așa am luat contactul cu scena, colaborând cu cântăreți mari de la noi, însă și cu emisiuni celebre. M-a fascinat industria entertainment-ului și m-a făcut să îmi doresc mai mult de la mine ca artist.

Cu muzica am cochetat încă din copilărie, am cântat în corul școlii, însă în adolescență, când mi s-a schimbat vocea, mi-am pierdut încrederea și dintr-o dată, îmi era rușine să cânt. Până când am fost în baletul din cadrul emisiunii Vocea României și m-au auzit cântând cei din backing vocals. M-au încurajat să fac ceva în legătură cu asta, astfel că imediat cum s-a terminat sezonul acela, m-am dus la canto. Se pare că aveam doar un blocaj psihologic, pentru că vocea mea era destul de bine antrenată.

Apoi am învățat să mă las inspirat de dans în songwriting. Dansul este instrumentul meu principal.

ELLE: Ce te-a influențat să devii cântăreț și songwriter?

WRS: Echipa Global Records. Am o poveste tare drăguță aici. Eram la un clip de-al Innei, cred că ‘Spre mare’. Eu făceam parte din figurație. În pauza de masă, nu îmi mai tăcea gura explicându-le colegilor de pe set cum ultimul ei album este atât de bine construit și cum marketing-ul și tot mi se par wow. Eu nu știam că la masa acolo era și Lucian, managerul ei. La câteva luni distanță, primesc un telefon. Se înființa Global Records și m-au angajat pe post de consultant creativ. Din acel moment, toate clipele și toți oamenii din această echipă m-au inspirat constant, iar în momentul în care m-am simțit pregătit să încep să scriu la proiectul meu, i-am dat bice.

O altă inspirație a fost experiența din trupa Shot. Acela a fost primul proiect muzical din care am făcut parte. Acolo am pus în aplicare tot ce știam până la acea vârstă, însă am încercat să fac mai mult decât puteam duce. Pentru prima dată mi-am dat seama de riscurile carierei ăsteia și de puterea lui ‘let it go’. Însă acel proiect m-a crescut mult ca om și m-a încărcat cu o mare poftă de exprimare de sine.

ELLE: Pe parcursul evoluției tale, ce skill-uri ai învățat care crezi că te ajută în această carieră?

WRS: Din experiența de dansator am învățat să-mi dozez energia pe scenă și cum să simt publicul. Îmi e tare dor de scenă și abia aștept să se termine pandemia, să continui să îmi cresc proiectul, încât să am propriile mele concerte mari. Scena mi se pare locul unde se finalizează tot procesul creativ, unde tu te întâlnești cu clientul tău: publicul. Acolo e magia pentru mine.

Din experiența de publicitar (am studiat publicitate), am rămas cu pasiunea către finețea detaliilor de marketing, ceea ce reprezintă o ramură importantă a industriei muzicale. Să îți alegi target-ul, să îl înțelegi și să te înțeleagă. În plus, toată zona de comunicare vizuală despre care vorbeam mai sus. Totul se completează atât de frumos! Mă simt Alice în Țara Minunilor.

ELLE: Cum ai descrie muzica pe care o creezi?

WRS: Îmi doresc ca prin muzica mea să fac oamenii să se deconecteze de la stresul cotidian. Eu încerc să fiu cât mai ‘drama-free’ în viața de zi cu zi, iar prin liniile mele melodice, versuri și stilul muzical abordat, vreau să transmit asta și celor care mă ascultă. Asta e etapa creativă prin care trec acum. Spirit de vacanță continuă.

ELLE: Ce artiști te inspiră și de ce?

WRS: Mă inspiră mult artiștii cu o direcție consecventă, însă care se și reinventează constant. Dacă ar fi să dau nume, îmi plac mult actele europene apărute în ultima perioadă – Rosalia și Maneskin. Mi se par foarte autentici.

ELLE: Care consideri că sunt cele mai mari realizări ale tale până acum?

WRS: În afară de startul carierei mele în muzică, cea mai mare realizare a mea este faptul că am învins depresia și că am înțeles multe lucruri din ea. Acum mă bucur de ceea ce mi se întâmplă, încerc să fiu cât se poate de prezent și mă pot concentra și pe viitor. Mi se pare un subiect foarte sensibil, în cazul artiștilor, însă nu numai. Cred că ar trebui discutat mai des la noi în țară despre asta. Perioada de adolescență și tânăr adult este încărcată cu multe praguri și obstacole, iar faptul că am avut un scop m-a ajutat foarte mult.

ELLE: De care dintre piesele lansate până acum te simți cel mai mândru?

WRS: M-a bucurat tare succesul piesei ‘Amore’, însă piesa de care mă simt cel mai mândru este single-ul meu de debut ‘Why’. E o poveste foarte personală acolo și nu cred că puteam porni la drum cu o piesă mai potrivită. Și felul în care s-a născut piesa mă face să îmi fie foarte dragă. E produsă de Alex Cotoi (Sickotoy) care îmi este și manager. A văzut flacăra care mă alimenta și mi-a zis că trebuie să facem ceva în legatură cu asta. Poate sună cheesy, însă o să-i fiu recunoscător toată viața.

ELLE: Unde te vezi peste 10 ani? Care sunt dorințele tale?

WRS: Mă văd concertând pe scene imense, peste tot în lume, alături de echipe mari de oameni și cu public pe măsură. Albume lansate, number one-uri și premii. Poate că pare arogant, însă chiar mă văd așa. Pentru că știu că am acolo ce trebuie și muncesc pentru asta.

ELLE: La finalul lunii septembrie ai lansat o nouă piesă. Ce ne poți spune despre ea?

WRS: „Tsunami”! Ah, ce piesă tare! Am scris-o cred că într-o oră jumătate. Se întamplă câteodată, în sesiuni, să simți cum trebuie să sune o piesă cap coadă și să ai și chimie foarte bună cu producătorul care îți înțelege viziunea. Alex Turcu în cazul de față. A doua zi când m-am trezit aveam telefonul full de mesaje de la echipa de A&R: „Trebuie să scoatem piesa asta! E bombă!”. Am mare încredere în ei și așa am și făcut.

Clipul a ieșit fix cum mi l-am imaginat, ca un live performance intim. Să vă dau un mic detaliu, care o să vă facă poftă de vacanță? Am montat clipul pe parcursul câtorva zile, pe o canapea în grădina unei minunate ferme din Ibiza, sorbind în tot timpul ăsta cel mai bun gin tonic ever. Haha!

ELLE: Care sunt planurile pentru viitorul apropiat?

WRS: Am multe piese ‘în sertar’, cum zicem noi. Mă gândesc serios la un album. Urmează și colaborări tari. Și vreau să îmi construiesc formula de concerte. De-abia aștept!

Aș vrea însă să mă concentrez puțin și pe partea personală, pentru că am cam neglijat aspectul acesta. Ah! Și vreau să învăț surfing.

ELLE: Un mesaj pentru fanii tăi.

WRS: Mergeți până în pânzele albe pentru a vă îndeplini visurile! Ascultând, desigur, în tot acest timpul piese de la Wrs.

Foto: PR

