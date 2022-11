Iulia Vântur, declarații inedite despre relația cu Salman Khan: „El a fost omul care a crezut, de fapt, în vocea mea”

Iulia Vântur s-a bucurat în România de o carieră în plină ascensiune, având în vedere succesul emisiunii „Dansez pentru tine”, pe care a prezentat-o alături de Ștefan Bănică. Fosta prezentatoare TV a părăsit România în 2012 și locuiește în India, acolo unde și-a construit o carieră în muzică și film și a reușit să cucerească Bollywood-ul.

Iulia Vântur și Salman Khan formează un cuplu de mai bine de 10 ani și au fost mereu rezervați în ceea ce privește declarațiile privind viața lor personală. Artista a revenit acum în România, departe de India și partenerul său și a surprins pe toată lumea cu declarațiile pe care le-a făcut despre celebrul actor. Vedeta a fost invitată în cadrul emisiunii „Teo Show” și a vorbit despre cât de mult a ajutat-o iubitul ei, în special în cariera muzicală din India.

„Eu am încercat să rămân cât mai în umbră, nu am vrut expunere, pentru că eram conștientă că motivul pentru care sunt acolo este viața mea personală. Era momentul în care decisesem că viața mea personală ocupă primul loc. Nu aveam o identitate, iar pentru mine, acea fată care de la vârsta de 16 ani era în centrul atenției, eu am fost model, am intrat în televiziune, inclusiv în centrul meu de prieteni eu eram artista!”, a povestit Iulia Vântur în cadrul emisiunii, citată de wowbiz.ro .

Artista a vorbit deschis și despre dezavantajele care vin la pachet atunci când ai o relație cu o persoană cunoscută.

Iulia Vântur s-a declarat norocoasă că are alături o persoană care a crezut în ea, în talentul ei muzical, și care a ajutat-o pe plan profesional.

„El a fost omul care a crezut, de fapt, în vocea mea. Atunci când eu consideram că nu sunt îndeajuns de bună să fiu acolo, nu am atâția ani în spate de muzică. În percepția mea, să fii artist și să cânți pe scenă însemna ca toată viața să faci muzică. Salman Khan este în industria asta de peste 30 de ani, îți dai seama că are o experință, are un mod de înțelepciune, are familia… tatăl lui este un om extraordinar, la fel și mama lui, el este un om foarte înțelept, oamenii vin la el să ia vorbele de duh. (…) Eu nu am avut vis să devin star la Bollywood, eu eram foarte bine aici și îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam. Nu știam care e menirea mea, o căutam, dar acum știu sigur că se împlinește prin muzică. Fiecare avem o cale și o misiune în viață.”, a spus Iulia Vântur.