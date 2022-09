Irina Rimes a recunoscut că nu stă niciodată la plajă: „Prefer să am pielea albă”

Irina Rimes plănuiește o vacanță bine meritată, după o perioadă foarte aglomerată. Artista a declarat că simte nevoia de o escapadă pentru a se relaxa. În ceea ce privește destinația, cântăreața a recunoscut că nu îi place să se bronzeze, preferând să își păstreze pielea albă, motiv pentru care marea nu este printre favoritele ei.

În timp ce unii abia așteaptă vara pentru a petrece timpul la mare, Irina Rimes se află în categoria celor care preferă muntele sau alte zone. Artista a spus, într-un interviu pentru EGO.ro, că nu îi place să stea la plajă și nici să petreacă ore sub soare pentru a se bronza. Cu toate acestea, vedeta a recunoscut că îi place cum arată bronzul pe alte femei, însă ea își dorește să-și mențină pielea albă.

„O vacanță nu era în plan, dar după tot ce s-a întâmplat în ultimul timp am trecut-o în plan. Cred că corpul meu are nevoie de odihnă. Dar nu să merg la plajă și să stau la soare. Eu nu mă bronzez. O dată pentru că nu am răbdare și a doua oară pentru că bronzul, după cum știți afectează pielea și atunci prefer să am pielea albă de aristocrată. Cam atât. Dar asta este strict părerea mea. Îmi place să văd fetele bronzate, îmi place să văd picioarele bronzate, dar nu la mine. Oricum eu nu prea îmi arăt picioarele, nu prea îmi arăt corpul”, a povestit Irina Rimes pentru EGO.ro.