Însărcinată cu primul copil, Cristina Cioran a dezvăluit sexul bebelușului: „Emoțiile mă copleșesc foarte tare”

Actrița și prezentatoarea Cristina Cioran este însărcinată în trimestrul doi cu primul copil și a dezvăluit celor care o urmăresc pe rețelele de socializare care este sexul bebelușului. Mai mult, ea a mărturisit că bebelușul va veni pe lume în toamnă, în luna septembrie.

„Sunt foarte fericită să vă anunț că vom avea o fetiță. Nu vă puteți imagina, fix fetiță îmi doream. Abia aștept să o strâng în brațe. Nu știu, emoțiile mă copleșesc foarte tare și sunt foarte foarte fericită. Tot ce îmi doresc este să fie sănătoasă, că restul, noroc, fericire, de astea ne ocupăm noi. Deja i-am găsit și bărbat, o să fie băiețelul Adelei Popescu, clar”, a spus Cristina Cioran pe rețelele de socializare.

Cristina Cioran a mărturisit că s-a gândit deja și la numele fetiței, însă și-a rugat fanii să vină și ei cu propuneri. „Am deja o listuță cu nume, este scurtă. Nu vreau să aibă două, trei nume. Vreau să aibă un singur nume, scurt, de impact”.

Ea a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă în acest moment. „Cea mai nasoală chestie care mi se întâmplă acum este că nu pot să respir. Nu pot să inspir adânc, cică este normal în trimestrul doi. Este horror. Să ai senzația că te sufoci de fiecare dată când respiri. Abia dacă mănânc o masă pe zi.. și mă îngraș în fiecare zi. Cum? Cum se face asta?”

Invitată recent în emisiunea Xtra Night Show, Cristina Cioran a vorbit și despre alte probleme de sănătate cu care se confruntă. „Ne doream foarte mult, dar nu am crezut că o să se întâmple așa rapid. Am încercat de trei ori și a patra oară a ieșit. Suntem împreună de 7 luni. Sarcina e foarte ok, dar seara am niște grețuri. Eu am și rău de mișcare, dar dacă stau o oră-două întinsă îmi trece. Am avut doar o poftă, aceea cu oțetul balsamic.

Bine că s-a întâmplat. Eu mă vedeam mamă de doi-trei copii, acum măcar unul să fie. O să nasc la 44 de ani, o vârstă frumoasă. Am indicații de naștere prin cezariană, dar acolo jos vreau să fie totul la fel după operație”, a declarat Cristina Cioran.

Actrița a mai vorbit și despre nunta cu partenerul ei de cuplu. „S-a pus problema de căsătorie încă din prima săptămână de relație. El a pus problema, dar aștept să fiu cerută, este un sentiment foarte plăcut. O să facem și asta, dar momentan mi-am pierdut certificatul de naștere”, a mai spus Cristina Cioran.

Cristina Cioran și iubitul său, Alex, formează un cuplu de aproximativ opt luni. Cei doi s-au cunoscut la scurt timp după ce Cristina Cioran s-a despărțit de Traian Văduva, chiar înainte de nuntă, după 10 ani de relație.

Despre relația cu actualul ei partener și tatăl copilului ei, Cristina Cioran a vorbit într-un interviu acordat cu câteva luni în urmă. „Mi-am deschis sufletul și în momentul ăla… Ne-am cunoscut la o petrecere, lângă București, când eram deja singură. Poate că nu era finalizat total. Nu m-am ascuns nicio secundă cu această relație, din momentul în care ea a început.

Poate că nu ne-am fi despărțit total, dacă nu era el. Acum sunt foarte fericită. Nu aveam foarte multe lucruri în comun, dar acum încep ușor, ușor să se dezvolte. Locuim împreună de când ne-am cunoscut. Când ne-am cunoscut, amândoi ieșisem dintr-o relație și a fost un moment în care ne-am completat”.

