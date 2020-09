Imaginile care demonstrează că Rachel McAdams este însărcinată pentru a doua oară

Zvonurile se confirmă după ce au apărut imagini cu actrița Rachel McAdams bucurându-se de un picnic în aer liber cu partenerul ei, Jamie Linden!

Actrița în vârstă de 41 de ani și partenerul ei, scenaristul în vârstă de 40 de ani Jamie Linden, s-au bucurat de vremea frumoasă din Los Angeles pentru a merge la un picnic în aer liber. Însă, cei doi nu au uitat și de măștile de protecție.



Din imagini se poate observa cu ușurință faptul că Rachel McAdams este însărcinată pentru a doua oară.

Actrița Rachel McAdams a devenit pentru prima dată mamă în 2018. Ea a născut atunci un băiețel, tatăl copilului fiind iubitul ei, scenaristul Jamie Linden. Actrița a declarat la vremea respectivă într-un interviu pentru The Sunday Times că „este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Oamenii spun că viața ta (după nașterea unui copil) nu îți mai aparține, dar am fost eu cu mine 39 de ani, eram sătulă de mine, am fost atât de fericită să mă concentrez pe o altă persoană. Am așteptat mult timp pentru a deveni mamă. Este exact așa cum m-am așteptat. Voiam să o fac la momentul potrivit”, a spus actrița după ce a devenit mamă la 39 de ani.

Nici atunci actrița nu a confirmat că este însărcinată, ci mai multe surse au dezvăluit asta. Rachel McAdams a fost întotdeauna discretă cu privire la viața ei personală. În 2018 a declarat că vrea ca viața băiețelului ei să fie privată. „Vreau să-i mențin viața privată, chiar dacă a mea nu este.”

Rachel McAdams fomează un cuplu cu scenaristul Jamie Linden din aprilie 2016 și au fost rezervați în declarații. Jamie Linden a debutat la Hollywood în 2006 atunci când scenariul său, We Are Marshall, a fost ecranizat, iar rolul principal în film a fost interpretat de Matthew McConaughey. A mai scris scenariul pentru pelicula Dear John și a regizat în 2011 filmul 10 Years, în care a jucat Channing Tatum.

