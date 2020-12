Imagini inedite de la filmările ELLE STYLE AWARDS 2020

A noua ediție ELLE Style Awards nu s-a desfășurat, conform tradiției, la Palatul Parlamentului, însă a recompensat și anul acesta profesioniștii industriilor de modă și frumusețe și cele mai stylish celebrități, prin intermediul unui eveniment desfășurat online, ceremonia de premiere, care a urmat campaniei de votare de pe site-ul elle.ro.

Roxana Voloșeniuc, Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu au fost gazdele evenimentului, iar Irina Rimes, câștigătoarea trofeului la categoria Best Personal Style, a susținut un scurt recital special. ELLE Style Awards s-a desfășurat pe 16 decembrie cu sprijinul sponsorilor glo, Huawei, Kérastase și LOréal Professionnel, dar și al partenerilor: Purple Flowers și Palatul Noblesse.

Câteva ore în care ne-am bucurat să fim alături unii de alții, în cel mai restrâns format și luând toate precauțiile, s-au dovedit antidotul perfect pentru pesimismul general al unei zile de iarnă. Ne-am amintit de plăcerea de a ne strânge în jurul unei mese, de conversațiile animate care fac deliciul oricărei petreceri și am încercat să reconturăm atmosfera extraordinară a edițiilor anterioare ELLE Style Awards, fără să avem alături toți prietenii revistei, dar cu ei în gând. Am sărbătorit 23 de ani de când ELLE apare în România, o bucurie care nu ar fi existat fără fiecare dintre cititorii noștri.

Cine s-ar fi așteptat la un 2020 așa cum l-am trăit, imprevizibil, confuz și amenințător? Și pentru redacția ELLE anul acesta a însemnat schimbări majore în felul în care lucrăm, conturăm idei pentru noi numere sau evenimente, dar și în natura subiectelor abordate, atât în paginile revistei, cât și, zilnic, online. Dar dacă, la final de an, am rămas cu o concluzie, aceea a fost fireasca recunoștință pentru cei care ne-au făcut viața mai ușoară. De aceea, anul acesta, la o ediție atipică ELLE Style Awards, am decis ca trofeul ELLE Woman să fie semnul nostru de recunoștință pentru toate femeile care s-au aflat în linia întâi a luptei cu pandemia de coronavirus. Le mulțumim încă o dată!

Citește și:

Câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2020

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro