Nominalizații ELLE STYLE AWARDS 2020, categoriile Best Male Artist, Best Romanian Brand și Best Hairstylist

Și, pentru că tradiționala ședință foto nu se putea realiza în siguranță acum, au răspuns provocării ELLE de a se fotografia într-o ipostază care îi dezvăluie în cel mai onest mod, dar și unei întrebări la care am putea să reflectăm toți: ce ai aflat despre tine anul acesta?

Aceștia sunt nominalizații la categoriile Best Male Artist, Best Romanian Brand și Best Hairstylist.

Carla’s Dreams, nominalizat la categoria Best Male Artist

Am crezut că îmi va fi ușor să scriu câteva cuvinte despre acest an. Însă m-am oprit la gândul că efectele pauzei evidente prin care trecem nu sunt încă clare. Pe lângă distanțarea socială la propriu a avut loc și o distanțare socială în sens de individualizare a noastră. Și nu înțelegeți greșit, nu am în vedere un egoism exagerat ci, mai degrabă, o redefinire a sinelui. În lipsa (sau cel putin micșorarea substanțială) a interacțiunilor dintre noi, ne-am trezit adesea fără ocupații/scopuri/rezultate de care depindea orientarea noastră în „spațiu”. Cei ce sunt obișnuiți cu „sine”, cu o relativă singurătate uneori, au avut o vacanță; ceilalți – nu prea. Mulți și-au redefinit scopurile și ierarhia lucrurilor importante, fapt care probabil va duce la destul de multe schimbări când se va „reveni la normal”. Lucrurile simple, deși vor rămâne în minoritate, vor cântări mult mai mult decât cele ce sunt complexe de dragul complexității. Pe de altă parte și „revenirea” aceasta tot îmi dă ceva bătăi de cap. Nu că nu mi-aș dori să se întâmple, doar că sper totuși la o schimbare spre calitativă a noastră, la o maturizare, la o înțelegere mai intimă a faptului că „prin forța lucrurilor adesea ne îndepărtăm de esență”, că, până la urmă, lucrurile care ne determină umanitatea nu stau doar în putere, ci și în vulnerabilitate și acceptare a efemerității noastre. Și, deși pare trist la prima vedere, tind să cred că anume această acceptare este cel mai curat izvor al setei de viață, al speranței și al creșterii noastre, atât comune, cât și individuale.

Foto: Felicia Simion

Killa Fonic, nominalizat la categoria Best Male Artist

Cred că cel mai important lucru pe care l-am învățat în acest an este că indiferent de situație trebuie să fii ca soarele, deoarece soarele nu știe să facă decât un singur lucru, și anume să strălucească.

Smiley, nominalizat la categoria Best Male Artist

2020 este un an al contrastelor pentru mine și cred că nu doar pentru mine.

Este și cel mai frumos an, din anumite puncte de vedere, dar și cel mai imprevizibil an, cu știri, statistici și temeri nemaiîntâlnite până acum.

A fost un an în care am învățat să trăiesc cu dorul de oameni dragi, de concerte, de trupă, de public, de dimineți fără teamă, de viață de dinainte de pandemie, de întâlniri, de petreceri, de mers hai-hui prin lume, dar și anul în care am reînvățat să mă bucur de ce am, de muzică, de momente de inspirație, de casă, de familie, de prieteni, de vise, de tehnologie cu vastele ei variante cu care ne ajută în această perioadă, de zile liniștite și mai așezate.

Cred totuși că cea mai importantă revelație despre mine anul acesta a fost tot o contradicție. Am aflat că sunt, asemeni tuturor oamenilor, MIC în fața problemelor mari ale lumii. Că nu le pot influența sau schimba în bine oricât mi-aș dori, nu le pot evita sau opri. În același timp, am aflat despre mine că sunt MARE, în universul meu, în familia mea, pentru ai mei, că voi deveni tată de fată și că ziua de mâine voi încerca să mi-o fac mai frumoasă alături de cei pe care îi iubesc.

Am realizat o dată în plus că noi, oamenii, avem toate resursele pentru a ne adapta, pentru a ne ridica, pentru a reconstrui lumea noastră în coordonate noi și că viitorul apropiat sigur ne poate aduce emoții frumoase dacă avem credință și sădim binele în lumea noastră cu respect, empatie, măsură, modestie. Să nu pierdem nici o ocazie să fim buni și nici o zi fără să ne bucurăm de ea!

Deliric, nominalizat la categoria Best Male Artist

Anul ăsta fost plin de challenge-uri pentru noi toți. Am făcut un duș rece care ne-a trezit din iluzia de invincibilitate în care ne scăldam de ceva vreme. A reușit să mai spele din ignoranța noastră față de lucrurile cu adevărat importante. Și a ieșit la iveală fragilitatea castelului de nisip în care ne-am închis cu toții visele. Am aflat încă o dată despre mine cât de mic sunt de fapt. Am aflat cât de important e să te adaptezi. Și, cel mai important, am învățat să renunț. Chiar dacă a fost mai mult meritul circumstanțelor, mai puțin al meu.

Alex Velea, nominalizat la categoria Best Male Artist

Anul 2020 mi-a arătat o nouă versiune a mea și m-a învățat să fiu mai răbdător, mai tolerant și mai iertător. Cred că vremurile ne-au făcut pe toți măcar un pic mai responsabili și mai atenți la ce se întâmplă în jur. Rămân optimist și aștept să trecem cu bine de această perioadă.

Foto: Koss

Malvina Cservenschi pentru Malvensky, nominalizat la categoria Best Romanian Brand

Am aflat că pot, chiar și atunci când cred că nu mai pot. Am aflat, din nou, dar la o scară mai mare, că dezvoltarea afacerii se face când o simți, chiar dacă nu ești 100% pregătit. Intră în joc, joacă și dezvoltă-te din mers, în timp ce dezvolți și afacerea. Pentru că timpul este prețios, pentru că ideile bune vin rar și pentru că, de fapt, ești mai pregătit decât crezi.

Și am mai aflat, din nou, că rezultatul muncii tale depinde foarte mult de calitatea oamenilor cu care te înconjori, de profesionalismul echipei, de spiritul de echipă și de cultura de lucru.

Anul acesta a fost un an formator. Mi-a dăruit revelații și încercări cât pentru o viață. Și le-am primit, nu mereu bucuroasă, dar mereu atentă la ce pot face cu ele. Mereu atentă în a nu mai repeta greșeli, deși pe unele continui să le repeți: din păsare, din dorință, din neatenție, din slăbiciune.

Anul acesta a fost ca tipul acela de profesor care este și dur și valoros, care te face să-ți fie teamă, dar te și motivează deopotrivă. Nu a fost ușor deloc, dar tocmai de aceea m-a ajutat să devin și să fac mult. E anul care, poate, m-a format cel mai mult, pentru că m-a învățat cel mai mult.

Foto: Alexandru Roșieanu; Machiaj: Traviata Păduraru

Cristina Bâtlan pentru Musette, nominalizat la categoria Best Romanian Brand

Studiile și cunoștințele mele despre trend-uri mi-au folosit mai mult ca oricând.

2020 este anul noilor experiențe, ne reconfigurăm viitorul, lumea se schimbă cu o viteză năucitoare. Am avut timp pentru meditație, am reflectat la propria persoană și mi-am permis să visez.

De multe ori, în ultimii ani, m-am gândit la această schimbare de paradigmă…. Pandemia a produs această schimbare în doar câteva luni… și va dura suficient de mult, astfel încât cei care așteaptă să se întoarcă la vechile obiceiuri nu o vor mai putea face, va fi învechit.

Încrederea în concepte sănătoase, stilul meu de viață (bio, local, natural, dieta pe bază de plante integrale, dragostea pentru natură și protejarea mediului) m-au ajutat să transform idei în afaceri și să-i ajut pe cei din jur să treacă mai ușor prin această criză.

Progresul este despre sustenabilitate, doar așa vom putea rezista. Avem nevoie de viziune și de inteligență să folosim toate avantajele competitive de care dispunem în piața mondială. Simt că, începând din acest an, oamenii devin din ce în ce mai interesați de aceste concepte care erau aproape de neînțeles acum șase ani.

Consumerismul nu mai este un trend, conceptul „less is more” a devenit o realitate a tuturor.

Am pregătit colecții-capsulă în acest sezon inspirate de acest concept, am inițiat colaborări cu artiști și artizani români. Cred în viitorul activităților colaborative în toate domeniile.

Vă doresc tuturor înțelepciune și inspirație bună, sănătate și încredere în sine!

Andrei Morariu și Bogdan Costea pentru Optimef, nominalizat la categoria Best Romanian Brand

Cea mai importantă lecție de anul acesta este aceea că numai prin diversitate ne putem salva ca specie. Credem că monocultura și-a dovedit de mult limitările, nu numai la nivel de sol, ci mai ales la scară socială, iar anul acesta, mai mult ca oricând, am devenit conștienți de faptul că facem parte dintr-un fel de macroorganism în care interconexiunile sunt atât de puternice încât cel mai mic dezechilibru poate atrage după sine un dezastru de proporții. Așadar, suntem de părere că pe viitor ar trebui să evităm izolarea în bule aseptice și să fim mult mai deschiși la forme de colaborare și manifestare uneori poate radical diferite de ceea ce ne este nouă familiar.

Foto: Adi Bulboacă

Amalia Săftoiu, pentru Ami Amalia, nominalizat la categoria Best Romanian Brand

Ami Amalia s-a născut, printre altele, și din dorința de a afirma pe plan internațional că eticheta „Made in Romania” poate să fie asociată cu tricotaje impecabile, din fire de lux, confecționate totodată într-un mod etic și responsabil. Înainte de pandemie devenise o rutină să-mi împart timpul între Moscova, unde locuiam cu familia în ultimii ani, și Oradea, unde am ales să avem birourile și fabrica. Lunile de izolare, când nu am putut ajunge înapoi în țară timp de patru luni, până când am renunțat să așteptăm reluarea zborurilor și am traversat Europa cu mașina, m-au ajutat să înțeleg că Ami Amalia nu mai este doar un simplu proiect.

Hotărâsem cu familia să părăsim Moscova (loc în care am petrecut șase ani minunați, dar eram pregătiți să facem o schimbare) și să ne întoarcem în Oslo, locul pe care copiii noștri îl numesc „acasă” – un oraș minunat, atât de potrivit pentru timpurile acestea zbuciumate. Cred că au fost zile, săptămâni chiar, în care m-am culcat și m-am trezit cu un nod în stomac, simțind că întoarcerea în Oslo în această toamnă ar însemna să-mi iau rămas bun de la ceea ce ar putea deveni și ce merită Ami Amalia și clienții noștri. Într-o dimineață, cu câteva zile înainte de plecare, am reușit să verbalizez ceea ce simțeam și am îndrăznit să întrebăm copiii: „Ce ați spune dacă am sta anul acesta în Transilvania și ați merge la o școală aici?”. Au fost de acord și am rămas în țară. După câteva zile, în drum spre școală, Celine mi-a spus: „Simt că sunt mai fericită când merg spre școală aici, decât eram în Moscova, și Alex la fel. Îmi place școala, profesorii o fac să fie foarte bună, vezi că le pasă.” Învăț despre mine, despre noi, despre oameni, în fiecare zi. Și mai ales în anul 2020.

Foto: Raluca Mărgescu

Teodora Burz pentru Styland, nominalizat la categoria Best Romanian Brand

În 2020 mi-am confirmat încă o dată că nu trebuie să încetezi niciodată să crezi în visul tău. STYLAND a debutat în 2016 cu colecția intitulată „DREAM 2020”, ca un target setat la lansare și pe care trebuia să-l ating anul acesta. Nimic nu m-a deviat pe parcurs din drumul meu și astăzi pot spune cu mândrie și încredere că visul pe care l-am avut acum patru ani este o realitate.

În primăvara lui 2020, STYLAND a devenit un brand românesc sustenabil, care astăzi importă materie primă de la cei mai buni producători mondiali de textile, materiale produse în culorile proprii, care mai apoi sunt transformate în România în produse care se vând în peste o sută de țări din lume.

Deschiderea magazinului propriu STYLAND a fost programată tot în 2020 și a marcat primul magazin phigital din România, unde clienții își pot personaliza produsele prin cel mai performant instrument digital disponibil la noi, doar pe platforma stylandstore.com.

2020 mi-a arătat cum momentele dificile ascund oportunități incredibile, creează legături neașteptate și generează noi proiecte. A fost cel mai complex an din viața mea, care mi-a arătat că merit să am încredere în mine, că viziunea este direct conectată cu experiența noastră și că, atunci când ajungi să inspiri oamenii din jurul tău, înseamnă că ești bun.

În 2020 am aflat cum pot pune în practică MINIMUM WASTE, conceptul la care lucrez de aproape doi ani.

Pe scurt, am aflat că sunt bună în ceea ce fac.

Foto: Ionuț Staicu

Sebastian Sârghie, nominalizat la categoria Best Hairstylist

Contextul anului acesta mi-a arătat mai multe lucruri despre mine. Am întâlnit provocări și am fost nevoit să-mi încerc puterile, am pierdut, dar am și câștigat. Am învățat că așteptările sunt inutile, și pe alocuri distructive. Iar aceste situații m-au făcut să descopăr importanța adaptării. Am conștientizat că unele lucruri nu vor mai fi la fel, și cu cât înțelegem mai ușor asta, cu atât putem să găsim noi puteri și idei pentru a merge mai departe.

Foto: Ștefan Dani

George Cozma, nominalizat la categoria Best Hairstylist

Anul acesta m-a obligat să învăț să mă adaptez unor situații complet diferite, în ceea ce privește viața și jobul meu. Pe lângă faptul că mi-am recăpătat timpul liber, pe care nu l-am mai avut de la 16 ani, de când am început să lucrez ca hairstylist, 2020 m-a făcut să mă analizez și să mă cunosc mai bine, să mă ascult. Aceste lucruri m-au ajutat să-mi îmbunătățesc abilitățile de lucru cu oamenii și să-mi stăpânesc emoțiile în fața unui feedback, oricare ar fi el.

Fiecare an mi-a adus colaborări și provocări noi, dar anul acesta, mai mult ca oricare altul, m-a inspirat datorită oportunităților pe care mi le-a oferit, și anume de a lucra cu oameni deosebiți.

Mai mult ca oricând, mi s-a confirmat că îmbinând pasiunea, munca și perseverența, poți avea succes și în cele mai challenging perioade.

O parte din timpul liber l-am investit în a fi mai activ pe rețelele de socializare, unde am reușit să comunic mai mult cu voi și de asemenea, să vă dezvălui trucuri legate de păr.

Foto: Tibi Vîntur

Adonis Enache, nominalizat la categoria Best Hairstylist

Pentru cei care aveau nevoie să-și dea un reset, anul acesta a fost cea mai bună ocazie. În plus, dacă știi cum să iei doar partea bună a lucrurilor și a întâmplărilor, poți învăța multe lucruri din această experiență. Am învățat că pot avea mai multă grijă de mine, în sensul că, în mod normal, aveam grijă doar de programările altora, eu nefiind niciodată o prioritate. Făcând lucrul ăsta am putut să am un alt vibe în interacțiunea cu ceilalți. Am învățat că, dacă îți faci liste și planuri pe termen lung, le poți da de cap în momentele mai libere. Dar, în același timp, că trebuie trăit și apreciat prezentul. Am învățat că trebuie să avem grijă de sănătatea noastră, doar așa îi putem proteja și pe cei din jur. E responsabilitatea noastră, a tuturor. Și am învățat că trebuie să prețuim mult mai mult tot ce avem și ce facem. Ar fi foarte multe lucruri de spus, dar dacă ar fi să generalizez, aș putea spune că m-am redescoperit.

Foto: Ștefan Dani

Alex Ifimov, nominalizat la categoria Best Hairstylist

Anul acesta a avut o traiectorie destul de bizară pentru mine. După un început de an extrem de aglomerat, cu foarte multe proiecte profesionale promițătoare și o mulțime de planuri personale în paralel, s-a blocat totul subit, au picat toate ca într-un joc de domino. Perioada ce a urmat a fost impregnată cu tot felul de trăiri: de la panică și compasiune, la replierea către ceea ce reprezentăm noi ca indivizi în esență, în afara cotidianului ultra aglomerat, care nu mai era acum posibil.

În acest context, cred că am învățat să mă bucur de timpul liber. Uitasem să stau. Am reînvățat să stau cu mine. Însă, în același timp, mi-a lipsit și prezența oamenilor. Cumva totul a fost un amalgam de emoții. Mi-am regăsit pasiunile pe care le uitasem din lipsă de timp. Practic, s-au restructurat forțat prioritățile.

Anul acesta cred că a sădit în mine poate puțin mai multă confuzie, nesiguranță, resemnare. Dar, cu toate astea, am reușit să mă adaptez și să mențin cât de cât ideea de normalitate cu care eram eu confortabil. De fapt, nu cred că pot să identific concret lucrurile pe care le-a adus ultima perioadă pentru mine la nivel personal, dar ceea ce știu cu siguranță e că oricât de dificil ar putea părea contextul actual, pe mine ca individ și pe noi ca societate nu ne poate face decât să evoluăm.

Foto: Dimitri Caceaune, David Ga

Alex Sârghe, nominalizat la categoria Best Hairstylist

Am învățat că trebuie să avem timp pentru toate. Pentru noi, pentru iubire, pentru autocunoaștere, pentru întrebări și răspunsuri, pentru joaca de-a copiii, pentru libertate.

Am învățat că zilele se măsoară în apusuri și dimineți însorite pline de speranță, am învățat că iubirea nu are preț, dar îți poate inunda sufletul ca o cascadă.

Am învățat că fericirea vine împachetată în lucruri mărunte, dar adunate fac un munte. Iar la final de drum va exista o poveste. Sunt fericit să fiu parte din povești scrise împreună, dar și mai bogat să vă am alături.

Foto: Juan Carlos Verona

