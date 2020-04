Sustenabilitatea & moda

Îngrijorarea legată de schimbările climatice la care au contribuit poluarea, exploatarea excesivă a resurselor sau defrișările unor zone extinse de vegetație, a ajuns și în sectorul modei.

Producția în industria modei a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii zece ani. Este adevărat că au existat și beneficii precum crearea unor noi locuri de muncă, în anul 2014, numărul celor care lucrau în această industrie fiind estimat între 60 și 75 de milioane de oameni, mult peste cele 20 de milioane, raportate în anul 2000. Partea negativă este însă faptul că producția atât de mare a dus la crearea unei presiuni din ce în ce mai mari asupra mediului și a modificării consumatorului, aceștia alegând să își schimbe garderoba mult mai des decât în deceniile anterioare.

Noroc că branduri și designeri responsabili au decis să ia măsuri în această privință și să ducă moda mai departe, către un viitor cu nivel scăzut de poluare și resurse reciclate, astfel încât mediul să fie cât mai puțin afectat.

Tommy Hilfiger, cunoscut pentru ideile sale inovatoare, se află acum într-o misiune importantă: creează modă, dar nu irosește nimic! Pentru asta, designerul și-a unit forțele cu parteneri din industrie: în august 2019 a semnat The Fashion Pact, alăturându-se unui grup de colaboratori cu idei similare, tot în 2019 Hilfiger a lansat Jeans Redesign Guidelines cu Ellen MacArthur Foundation, pentru a stabili cerințe minime privind durabilitatea articolelor, sănătatea materialelor, reciclabilitatea și trasabilitatea, apoi s-a alăturat We Are Still In – The Fashion Industry Charter for Climate Action și RE 100, angajându-se să furnizeze energie electrică regenerabilă în toate instalațiile deținute și operate de el până în 2030.

Hilfiger a creat două modele de pantofi cool, dar și resposabile față de mediu, folosind fibră din coajă de măr reciclată, o alternativă bio pentru piele, derivată din deșeurile industriei agricole. Colecția Tommy Jeans pentru primăvară 2020 propune stiluri din denim reciclat 100% iar principalele colecții Tommy Hilfiger pentru bărbați, femei și copii sunt confecționate din materiale reciclate și bumbac organic.

Așadar, Tommy Hilfiger are o strategie și un set de 15 priorități menite să reducă impactul negativ la zero și să crească impactul pozitiv în ceea ce privește mediul și calitatea vieții. Mai mult ca sigur că viitorul modei va arăta diferit față de cum arată azi, vorbim despre un viitor sustenabil în care materialele reciclate vor juca un rol important.

