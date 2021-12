Imaginea de la spital cu care Andreea Bănică și-a îngrijorat fanii. Ce a dezvăluit pe social media

Andreea Bănică își ține mereu fanii la curent cu lucrurile importante din viața ei, însă de această dată a reușit să îi îngrijoreze după ce a postat pe Instagram Stories o imagine în care pare a fi pe patul de spital.

În fotografia respectivă – pe care o poți vedea și tu mai jos – se poate observa cum cântăreața are o branulă la mână, iar emoticon-ul folosit de aceasta dă indicii că artista nu este tocmai încântată de situația în care se află.

Andreea Bănică nu a făcut alte precizări cu privire la starea ei de sănătate și nici care este motivul pentru care a ajuns la spital, însă cu siguranță le va dezvălui acest lucru fanilor atunci când se va simți mai bine.

„A mers la Camera de Gardă pentru niște investigații. Andreea spunea că o durea foarte tare gâtul în partea stângă, de aceea a mers acolo. Nu cred că poate fi vorba de COVID, este vaccinată cu trei doze, are și anticorpi. Când voi afla mai multe, că sunt și cu ea pe fir, vă voi spune exact ce este”, a spus Lucian Mitrea, soțul artistei, pentru Fanatik.

Andreea Bănică a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală. Artista în vârstă de 43 de ani a fost nevoită să facă o operație de deviație de sept.

Vedeta nu a dat multe detalii după intervenția chirurgicală, ea postând atunci doar un mesaj adresat fanilor pe Instagram Stories: „Vă mulțumesc pentru gânduri și mesaje. Sunt bine”, alături de o imagine cu ea din spital.

După ce s-a operat Andreea Bănică le-a povestit fanilor cum se simte. „Am suferit o operație de septoplastie, care nu mi-a dat voie, o perioadă, să vorbesc cu voi și să postez prea mult. Am revenit pe baricade, sper din toată inima să-mi revin repede și să-mi intru în ritm. Nu sunt completă refăcută, dar mergem înainte.”, a spus Andreea Bănică pe Instastory.

La sfârșitul lunii mai, Andreea Bănică le mărturisea fanilor faptul că este nevoită să facă o operație de deviație de sept din cauza faptului că se confrunta cu dificultăți de respirație. Cântăreața a mărturisit că s-a gândit foarte mult la această operație și că nu și-ar fi dorit să o facă vreodată. „Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. (…) Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine”, a fost mesajul pe care Andreea Bănică l-a transmis pe Instagram.

Foto: Instagram

