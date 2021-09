Imagine rară cu fiul lui Ștefan Bănică și al Laviniei Pîrva

Fiul lui Ștefan Bănică și al Laviniei Pîrva este ținut de celebrii săi părinți departe de ochii presei și ai publicului. Cei doi, care și-au trăit viețile în atenția celorlalți, au decis să îl ferească momentan pe Alexandru, în vârstă de doi ani, de expunere publică, așa încât imaginile care îl înfățișează sunt adevărate rarități, și atunci realizate cu discreție, astfel încât să nu dezvăluie prea mult.

Recent, însă, Lavinia Pîrva a postat o imagine în care apare alături de fiul lui Ștefan Bănică, însoțită de un text înduioșător în care cântăreața reflectă asupra condiției de mamă. „Am stiut dintotdeauna ca mamicile sunt cele mai creative fiinte de pe pamant, cum fac ele o mancare din orice, cum gasesc solutii imediate, cum actioneaza instinctiv inainte ca pericolul sa apara, insa, ce nu am stiut este faptul ca un omulet atat de mic poate sa schimbe o lume intreaga in ochii mei! Nimic din ce era nu mai este la fel, toate astea datorita lui!”.



Alexandru, fiul lui Ștefan Bănică și al Laviniei Pîrva, este cel care a făcut-o pe cântăreață să descopere semnificația adevăratei iubiri necondiționate, și chiar despre acest sentiment a mai scris vedeta. „Știti voi, dragi mamici, cum e cand te duci la o nunta! Cea mai importanta este mireasa, apoi nimeni, apoi vin restu’ ! Mire, nasi, parinti, etc. Ei bine, asa si in viata mea de mamica! Am intalnit pentru prima data iubirea necondiționată! Acea iubire lipsita de ego, iubirea in cea mai pură varianta care nu poate fi confundata cu iubirea fata de partener, parinti si alti oameni extrem de importanti din viata mea! Aici ma refer la acea iubire care scoate supranaturalul din mine, ma face sa descopar zilnic abilitati pe care nici macar nu am banuit ca le am!”

