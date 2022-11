Ilinca, fiica vitregă a lui Jorge, a făcut mărturisiri despre relația cu artistul. Cum se înțeleg cei doi

George Papagheorghe, cunoscut sub numele de scenă de Jorge, și soția lui, Ramona Prodea, s-au căsătorit în 2013. În trecut, artistul a mai fost căsătorit, cu Alina Laufer, dar au divorțat în 2012, după o căsnicie care a durat 5 ani.

Jorge are o fiică, pe nume Karina, din căsătoria cu fosta soție, Alina Laufer, și un băiat, pe David, alături de Ramona Prodea. Actuala lui parteneră mai are o fată, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră precum copilul lui.

Recent, Jorge și fiica sa vitregă, Ilinca, au vorbit despre relația lor. Tânăra în vârstă de 20 de ani a recunoscut faptul că au o comunicare deschisă, dar și că adoră că iasă împreună cu părinții ei în club.

„E foarte chill, părinții mei sunt foarte chill în general și îmi place mult să ies cu ei. Chiar nu mint, prietenii mei iubesc să iasă cu ei, ieșim în club… (…) Am momente de „oversharing”, dar nu-mi pare rău, adică eu în general sunt o persoană foarte pe față, nu mă ascund de părinții mei și niciodată nu m-am ascuns ca și copil de părinții mei. Nu am mințit niciodată că plec de acasă sau mă duc în altă parte. Ei mereu știau „Mama, mă duc în club! George, mă duc…”, mai venea cu mine, deci nu…”, a declarat Ilinca pentru cancan.ro .

Jorge a vorbit și despre cum s-a înțeles la început cu Ilinca, fiica lui vitregă, atunci când a cunoscut-o, dar și cum a evoluat relația lor.

„Noi am început relația noastră, destul de complex a fost totul de la început, pentru că la momentul respectiv fiind fata iubitei mele, îți dai seama că eu încercam să dau bine, ea încerca, la fel, să se comporte cât mai OK, ca să avem o relație frumoasă. Dar după aia am descoperit că noi chiar ne iubim și avem o relație foarte frumoasă. E fascinant cum a luat totul amploare în inimile noastre și am dezvoltat o relație foarte armonioasă. Și vorbim foarte mult, uneori e prea mult ce vorbim!”, a adăugat Jorge pentru sursa citată.