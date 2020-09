Iggy Azalea, prima apariție publică alături de fiul ei

Iggy Azalea a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când la începutul verii dezvăluia că are un fiu. Recent, artista a fost fotografiată cu micuțul Onyx, pe aeroportul din Los Angeles, fiind și prima apariție publică a artistei alături de fiul ei.

Iggy Azalea nu era singură, ci era însoțită și de o bonă. În fotografiile surprinse de paparazzi, micuțul Onyx stătea într-un cărucior Fendi, iar Iggy era îmbrăcată relaxat, cu un tricou larg, pantaloni și încălțăminte sport.

Anunțul că Iggy Azalea are un fiu a fost făcut de artistă, pe contul personal de Instagram. În luna iunie a publicat un mesaj pe Instagram Stories în care mărturisea că a dorit să fie discretă și că a așteptat momentul potrivit până când să dezvăluie că a devenit mamă. „Am un fiu. Am așteptat momentul potrivit pentru a spune ceva, însă mi se pare că, pe măsură ce trece și mai mult timp, o să fiu și mai anxioasă cu privire la împărtășirea unei vești atât de mari cu lumea întreagă. Am dorit să îi păstrez viața cât mai privată, însă vreau să vă asigur că el nu este un secret. Îl iubesc mai mult decât pot exprima în cuvinte”, spunea artista la vremea respectivă.

Iggy Azalea formează un cuplu cu rapper-ul Playboi Carti, în vârstă de 23 de ani. Azalea (numele real: Amethyst Kelly) și Carti (numele real: Jordan Carter) s-au cunoscut în 2018 când artista se afla în turneu și relația lor a început la scurt timp după aceea. După câteva luni au confirmat faptul că formează un cuplu și ulterior cei doi s-au mutat împreună.

Primele zvonuri cu privire la faptul că Azalea este însărcinată au apărut în decembrie 2019, însă cei doi nu au vorbit despre acest subiect. Mai mult chiar, cântăreața a postat în acea perioadă pe Instagram o imagine cu ea, purtând doar un bikini, dorind să pună capăt acelor zvonuri.

