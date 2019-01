Gwyneth Paltrow, dată în judecată pentru un accident la ski

Gwyneth Paltrow este dată în judecată de un doctor din Utah, care a acuzat-o pe actriță că l-a accidentat pe pârtie în februarie 2016.

Terry Sanderson, bărbatul care a dat-o în judecată pe Gwyneth, susține că actriță era „lipsită de control” pe pârtie și l-a dărâmat, venind din spatele lui. În documentele obținute de KUTV, televiziunea locală din Utah, bărbatul a declarat că „Paltrow s-a ridicat, s-a întors și a continuat să schieze, lăsându-l pe Sanderson în zăpadă, grav rănit”.

Potrivit declarațiilor prezentate la tribunal la întregul incident a fost martor și un instructor de ski, acesta acuzaându-l pe Sanderson că el a fost de vină pentru accident. Bărbatul susține însă că acest instructor minte, totodată declarând că nu a făcut nimic pentru a-l ajuta în urma accidentului.

Terry Sanderson susține că a suferit un traumatism cranian, a avut patru coaste rupte și alte răni în urma accidentului. În plus, bărbatul a declarat că Gwyneth Paltrow „nu și-a asumat responsabilitatea” și a părăsit Resortul Deer Valley din Utah, unde ar fi avut loc accidentul.

Totodată, bărbatul a susținut o conferință de presă în care a explicat cum s-a simțit după accident: „o senzație de durere foarte mare, și creierul meu s-a simțit ca și cum ar fi fost injectat cu novocaină, nu știu cum să descriu asta.” Pentru acest accident Terry Sanderson a cerut o sumă impresionantă de 3.1 milioane de dolari.

