Gina Pistol vorbește despre zvonurile privind plecarea de la Antena 1: „Este istovitor și durează mult”

Gina Pistol a devenit în luna martie mămica unei fetițe adorabile și, așa cum e normal, își dedică timpul fiicei sale. Înainte de a naște, ea a cedat Irinei Fodor rolul de prezentator al emisiunii Chefi la cuțite și tot Irina Fodor este cea care o înlocuiește ca prezentator al show-ului Asia Express.

Deși au existat mai multe zvonuri cu privire la o plecare definitivă a Ginei Pistol de la Antena 1, vedeta a ținut să aducă lămuriri, negând cu vehemență aceste zvonuri. Ea a acordat un interviu publicației Fanatik în care a vorbit despre aceste zvonuri și despre relația cu Irina Fodor, soția lui Răzvan Fodor.

„Nu se pune problema ca eu să plec de la Antenă, sunt doar niște zvonuri, vă asigur de asta! Am un contract care va mai dura câțiva ani, deci nu voi pleca așa cum spun zvonurile”, a precizat Gina Pistol pentru sursa mai sus menționată.

„Eu am prezentat Asia Express timp de trei sezoane, așa că, normal, i-am dat niște sfaturi Irinei Fodor, am totuși experiența celor trei ani. Am făcut-o ca de la femeie la femeie, pentru că este un proiect obositor, este istovitor și durează mult. Stai plecată aproape două luni, ești departe de familie, iar asta este greu și pentru tine, și pentru toi cei implicați. Când ai o zi obositoare, dacă ești acasă, te întorci seara, la confortul tău. Dar așa, cum ești plecată, totul devine mai dificil”, a mărturisit Gina Pistol.

Gina Pistol a avut și o primă reacție după ce s-a aflat că Irina Fodor va prelua coordonarea celor 9 perechi de vedete care vor pleca în această aventură plină de provocări, adrenalină și situații neașteptate. „Oooo, ce veste minunată! Simpaticilor, Asia Express continuă pe Drumul Împăraților”, a scris Gina Pistol pe Instagram Stories.

De asemenea, la postarea de pe pagina de Instagram Asia Express, care anunță noii prezentatori ai emisiunii, Gina Pistol a lăsat un comentariu care a strâns o mulțime de aprecieri din partea fanilor. „Simpaticilor, până data viitoare „ASIA EXPRESS continuă” rămâne pe mâini bune. Să aveți un drum bun și să vă bucurați de aventura asta minunată @irina_fodor @marius.damian.art @iamoase. O să fiu cu ochii pe voi @asiaexpressromania”, a fost comentariul vedetei.

Foto: Instagram