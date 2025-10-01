Gina Chirilă ar avea un nou iubit. Cine ar fi partenerul vedetei

În vara anului 2024, Gina Chirilă a confirmat despărțirea de Bogdan Vlădău. Cei doi s-au căsătorit în 2017, iar în 2020 au devenit părinți pentru prima dată. Au împreună o fetiță, pe nume Katia. Modelul și fostul ei partener de viață au decis să rămână totuși în relații bune pentru a-i asigura copilului o educație bună. Acum, există zvonuri potrivit cărora Gina Chirilă și-ar fi refăcut viața amoroasă. Cine ar fi presupusul ei partener și ce anume s-ar ocupa acesta?

Gina Chirilă ar avea un nou partener

Conform surselor mondene, Gina Chirilă ar fi într-o relație. Cancan.ro relatează faptul că vedeta ar forma un cuplu alături de un bărbat de la începutul verii. Sursa transmite faptul că Gina Chirilă ar trăi o poveste de dragoste din luna iunie a anului 2025, iar pe presupusul ei partener l-ar chema Bogdan. Acesta ar fi specialist in digital marketing si în inteligența artificială.

Până la acest moment, Gina Chirilă nu a făcut declarații despre aceste zvonuri conform cărora ar fi într-o nouă relație. După divorțul de fostul ei soț, Bogdan Vlădău, vedeta a păstrat discreția în ceea ce privește viața ei personală și a dorit să fie rezervată.

Gina Chirilă, despre provocările rolului de mamă

În cadrul unui interviu acordat recent, Gina Chirilă a vorbit deschis despre rolul de mamă, dar și despre fricile pe care le are în ceea ce privește creșterea fiicei sale, Katia.

„Așa cum am spus, orice meserie are dedesubturi și greutăți. Cred că mi-aș dori, la fel ca părinții mei, așa cum ei mi-au spus mie, să aleagă ce îi place și să meargă într-o zonă bună. Eu am să o sfătuiesc, voi avea grijă la anturaj! Nu știu de ce tot am eu această obsesie, asta am observat, este foarte important, mai ales în perioada adolescenței”, a spus Gina Chirilă pentru spynews.ro.

Gina Chirilă este conștientă de responsabilitatea enormă pe care o are în calitate de mamă, iar de aceea dorește să îi insufle fiicei ei și a lui Bogdan Vlădău cele mai bune valori.

„Cred că provocările vin odată cu fiecare an, pentru că intervin lucruri noi, comportamente noi, și ai o responsabilitate foarte mare și, poate, totodată, te simți copleșit, neputincios, și te întrebi: Ce fac acum?”, a mai spus Gina Chirilă.

Până acum, Gina Chirilă nu a trecut prin îndoieli referitoare la deciziile luate în educația fiicei sale, considerând că a făcut mereu alegeri bune pentru Katia.

„Nu am ajuns încă să mă tem că nu iau decizii corecte, dar aș vrea să fac bine. Mă gândesc și îmi dau seama că nu trebuie să fie perfect cumva. Lucrurile sunt complexe, cu bune și cu rele”, a adăugat Gina Chirilă pentru sursa citată anterior.

Bogdan Vlădău, confesiuni despre relația cu Gina Chirilă

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au păstrat discreția în ceea ce privește divorțul lor și nu au dezvăluit motivele pentru care au decis să meargă pe drumuri separare. Acum, la un an de la despărțire, Bogdan Vlădău a mărturisit că cel mai greu i-a fost să accepte că, după despărțire, nu va mai putea petrece atât de mult timp cu fiica lui.

„E sentimentul ăla foarte pregnant de eșec, așa, cel puțin eu l-am avut. Era foarte pregnant și mi-a fost foarte greu să mă gândesc că oricât aș vrea eu, nu o să pot să petrec la fel de mult timp cu fetița. Asta m-a omorât cel mai tare într-o primă fază”, a declarat Bogdan Vlădău la Summer Star, citat de Spynews.ro.

El a precizat că are încrederea că între doi foști parteneri poate exista o relație de prietenie, dacă amândoi doresc acest lucru.

„Cred în prietenie după o relație de iubire. Da. Cu siguranță, dacă cei doi își doresc să se întâmple asta și dacă au vorbit tot ce au de vobrit și au vindecat tot ce aveau de vindecat și au iertat tot ce aveau de iertat, da. Simt că am iertat și am fost iertat. Eu cred că da”, a mai spus Bogdan Vlădău.

