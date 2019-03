Gigi Hadid, mesaj dur pentru un fan care i-a criticat înfățișarea

Gigi Hadid a avut un mesaj dur pentru un utilizator de Twitter care i-a criticat înfățișarea într-o poză postată de un alt fan.

Modelul a încercat să fie amabilă și a acceptat să facă poză cu o familie pe care a întâlnit-o pe plaja unde avea o ședință foto. Gigi a povestit că era o ședință foto de 12 ore, în soare, în acest timp ea purtând o perucă. Aceasta știa că nu arată perfect, „acest look nu era potrivit pentru o poză cu fani”.

Cu toate acestea, Gigi Hadid nu a vrut să dezamăgească această familie, așa că a acceptat să facă o poză, deși nu arăta foarte bine. Decizia ei, deși minunată pentru acea familie, nu a fost atât de apreciată de alte persoane care au văzut poza pe Twitter, verișoara celei care a făcut poza cu Gigi postând-o pe rețeaua socială.

tell me why my cousins just met – pic.twitter.com/IJGEBQG68C

— noor LOVES zayn (@lovingmyzjm) March 28, 2019