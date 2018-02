Gigi Hadid dezvăluie că are o boală autoimună

Gigi Hadid are întotdeauna cele mai bune răspunsuri când vine vorba despre haterii de pe internet. În acest caz, situația nu este deloc fericită: supermodelul a dezvăluit că suferă de o boală autoimună.

Chiar și când ești un supermodel de talie internațională și apari în campanii de top precum Versace sau Tommy Hilfiger sau pe coperta revistei Vogue (de mai multe ori), se pare că tot nu poți scăpa de comentariile răutăcioase ale celor din jur.

Cu asta s-a confruntat Gigi Hadid, pentru că despre ea vorbim, atunci când mai multe persoane au acuzat-o că este prea slabă, mult mai slabă decât era acum câțiva ani.

Gigi a dezvăluit că atunci când a început, în jurul vârstei de 17 ani, a fost diagnosticată cu tiroidită Hashimoto, o boală autoimună care este cauzată de inflamațiile anormale ale glandei tiroide. „Cei care m-ați numit <prea mare pentru industrie> ați văzut inflamație și retenție de apă din cauza acestei boli”, a mărturisit Gigi Hadid.

„Pe parcursul ultimilor ani am urmat tratamente care mă ajută cu aceste simptome”, a povestit Gigi. Supermodelul a mai spus că, deși mănâncă la fel acum, pentru că este sănătoasă și nu mai suferă de simptomele bolii, corpul ei s-a schimbat.

I will not further explain the way my body looks, just as anyone, with a body type that doesnt suit ur “beauty” expectation, shouldnt have to. Not to judge others, but drugs are not my thing, stop putting me in that box just because u dont understand the way my body has matured.

— Gigi Hadid (@GiGiHadid) February 11, 2018