George Burcea, dezvăluiri despre divorțul de Andreea Bălan: „Când nu au mai funcționat lucrurile, am plecat”

George Burcea și Andreea Bălan s-au despărțit la începutul anului 2020. Artista a confirmat informația prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, după ce în presă apăruse la vremea respectivă mai multe zvonuri despre o posibilă separare. Cei doi s-au căsătorit pe 15 septembrie 2019 și au împreună două fetițe: Ella Maya și Clara Maria.

George Burcea a făcut declarații în emisiunea „În Oglindă” a lui Mihai Ghiță despre momentele grele prin care el și Andreea Bălan au trecut în căsnicie. În martie 2019, cântăreața a suferit un stop cardio-respirator în timpul nașterii fiicei sale. „A fost un moment foarte delicat, un moment de răscruce pentru toți membrii familiei, și din partea ei, și din partea mea, și mai ales pentru noi. A fost destul de dificil să-ți vezi consoarta aproape de moarte, un copil de jumătate de oră născut, unul care te aștepta acasă și pe mama ei, care aștepta să o sunăm, să-i spunem dacă a fost bine sau nu.”

Chiar dacă nu mai formează un cuplu cu Andreea Bălan, George Burcea continuă să își vadă cele două fete și să petreacă timp cu ele. „Nu mi-am dorit divorțul. Am încercat să îmi adun toată energia și efortul psihic ca atunci când o să îmi formez o familie să fiu 100% acolo și am fost. Dar ce crezi, lucrul ăsta nu s-a putut 100% după acel moment. Când nu au mai funcționat lucrurile, am plecat, indiferent de cancanuri și alte lucruri. Nu doresc să vorbesc despre ele. Am doi copii minunați, două fetițe sănătoase și este important ca atât ea, cât și eu, să ne vedem de interesele copiilor că asta este cel mai important acum în relația noastră. De două luni de zile mi se permite să le iau în apartamentul în care stau. Le iau de vineri până duminică.”

Actorul a recunoscut că s-a simțit abandonat de către fosta lui soție. De asemenea, George Burcea este de părere că problemele din trecut au influențat relația cu fosta lui parteneră, implicit și divorțul. „Da, m-am simțit abandonat și primul moment a fost cu declarațiile tatălui meu. Când a ieșit public să declare lucruri despre mine, atunci m-am simțit singur împotriva tuturor. Îmi doream să fie alături cineva și, în afară de nașul copilului meu cel mic, nu a fost nimeni alături de mine. Cu siguranță, când m-am înhămat la căsătorie, când am decis să avem primul copil, al doilea copil, nu m-am gândit că urma să facem acest pas și a venit pe fondul problemelor din trecut. Totuși, nimeni nu este vinovat pentru greșelile pe care eu, ca om matur, le iau. Părinții influențează, dar nu-mi doresc să pun problemele mele în cârca părinților mei”, a adăugat George Burcea în emisiunea „În Oglindă.”

