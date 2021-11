Florin Ristei și Naomi Hedman, pas important în relația lor

Florin Ristei și Naomi Hedman au o relație tot mai solidă. Cântărețul este cunoscut pentru discreția de care a dat dovadă până acum în ceea ce privește viața personală, însă, de când formează un cuplu alături de modelul de origine britanică, a vorbit cu mai multe ocazii despre povestea de dragoste pe care o trăiește în prezent.

Florin Ristei a făcut recent o dezvăluire neașteptată. Se pare că el și Naomi Hedman vor face un pas important în relația lor, iar asta pentru că artistul ar urma să îi cunoască pe părinții partenerei sale. „Aseară m-am uitat numai la dans brazilian. Mă pregătesc pentru că a zis că mă duce în Brazilia, doar o dată și mă lasă să dansez și cu doamnele alea de pe stradă. A zis că am voie doar o dată”, a povestit Florin Ristei în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani.”

Florin Ristei și Naomi Hedman au surprins pe toată cu lumea cu vestea că s-au logodit. Cei doi au deschis despre planurile de nuntă. „Mariajul este o opțiune personală – la fel ca sprâncenele – (râde) și nu cred că niște acte pot ține doi oameni împreună dacă ei nu sunt compatibili. Niciunul dintre noi nu a visat la o nuntă ideală și nu ne-am imaginat în situații de poveste, dar nici nu suntem împotriva ideii”, a declarat Naomi pentru revista VIVA!.

Florin Ristei și Naomi Hedman s-au cunoscut la filmările emisiunii X Factor România, Naomi fiind una dintre concurente, eliminată însă pe parcursul show-ului, iar artistul a fost jurat în sezonul 9. Relația lor a început după ce Naomi a fost eliminată din show-ul de talente.

În luna iulie, s-a aflat că Florin Ristei și Naomi Hedman s-au logodit. Artistul a fost cel care a făcut această dezvăluire în cadrul podcastului „Aproximativ discuții” găzduit de Gojira și produs de canalul de YouTube HappyFishTV. „N-am zis-o niciodată. M-am și logodit. N-am zis-o nimănui. M-am logodit pe 30 decembrie anul trecut. N-a știut nimeni, doar câțiva apropiați”, a declarat Florin Ristei.

Naomi Hedman este model și cântăreață și a devenit inițial cunoscută în Marea Britanie. Nu este deloc străină de lumea showbiz-ului și a avut mai multe colaborări muzicale însemnate, precum cea cu Nicki Minaj. De asemenea, Naomi a participat la reality show-ul Ex on the beach, în cel de-al patrulea sezon, în 2016.

