Florian Rus a devenit tată. Artistul și partenera lui au publicat primele imagini cu copilul lor

Florian Rus trece prin una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale: a devenit tată pentru prima oară. Artistul în vârstă de 36 de ani a ales să împărtășească vestea cu urmăritorii săi din mediul online, unde a publicat imagini emoționante alături de bebelușul său.

Florian Rus a devenit tată

Pe Instagram, cântărețul a prezentat primele fotografii cu micuțul, alături de un mesaj plin de emoție: „Voi face tot ce pot, puștiule!”.

Postarea a strâns rapid mii de reacții, iar prietenii și fanii l-au felicitat cu mesaje calde precum „Felicitări frate!”, „Să vă aducă numai împliniri o viață întreagă!” sau „Dumnezeu să îl binecuvânteze cu sănătate!”.

Într-o confesiune făcută în urmă cu câțiva ani, artistul povestea la Antena Stars că relația lor nu a fost lipsită de obstacole. Deși au avut momente în care drumurile li s-au despărțit, dragostea și conexiunea dintre ei i-au adus mereu înapoi unul lângă celălalt.

„Am trecut prin multe. Ideea e că ne știm de foarte mici, ne știm de la 15 ani, am fost despărțiți, am trecut prin foarte multe, cumva, ceva ne-a adus împreună. În nicio relație nu e lapte și miere. A stat cu mine prin toate etapele, perioadele vieții mele mai urâte, mai frumoase…”, spunea Florian Rus cu sinceritate.

Detalii emoționante despre relația lor

După aproape două decenii împreună, cei doi au anunțat în urmă cu câteva luni că urmau să devină părinți pentru prima dată. Într-un interviu mai recent, în cadrul podcastului lui Cosmin Cernat, Florian a detaliat modul natural în care și-au păstrat legătura în toți acești ani:

„Deși în perioada asta în care trăim se poartă să schimbi un om, la noi nu s-a întâmplat asta. Acum dacă este cineva să mă întrebe ‘De ce sau ‘Cum, nu am neapărat cumva o reţetă sau un secret. Nu aş putea să dau sfaturi de dragoste nimănui. În toţi cei 17 ani de relaţie parcă nu am fost noi, mereu ne-am schimbat şi ne-am aşteptat unul pe altul.”

Relația lor a evoluat odată cu ei, trecând prin etape de transformare personală și de cuplu, dar fără să piardă esența care i-a unit.

„Primii ani au fost în liceu, nu aş putea să-i iau foarte în serios, deşi şi ei au fost foarte importanţi pentru baza relaţiei noastre. Chiar râdeam cu soţia mea într-o zi şi ziceam că mi se pare o minune că am rămas împreună atâţia ani, adică mi se pare o minune pentru că nu se mai poartă asta. Şi noi ne-am confruntat cu momente dificile, dar am avut răbdare unul cu altul. Pur şi simplu am rezistat, a fost cred şi o dorinţă mare să rezistăm.”

Florian Rus a subliniat cât de valoroasă este fundația pe care s-a construit legătura lor:

„Faptul că ne ştim de mici vine şi cu un set de provocări ca să zic aşa, dar şi cu o fundaţie aşa de solidă, încât să fie mai greu să o dărâmi chiar dacă vin vremuri grele sau provocări.”

