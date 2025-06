Alexandra Ungureanu, declarații rare despre partenerul ei de cuplu. Cei doi au o relație la distanță: „Ne-am văzut acum câteva zile. Muncim mult…”

Alexandra Ungureanu este una dintre cele mai discrete artiste din showbiz-ul românesc. Cântăreața a preferat să-și păstreze relațiile departe de lumina reflectoarelor și au fost rare ocaziile în care a vorbit despre viața ei amoroasă.

Până acum, Alexandra Ungureanu a vorbit de puține ori despre viața ei sentimentală. Artista a luat prin surprindere după ce, recent, a făcut dezvăluiri despre actualul ei partener.

„A fost el în țară, ne-am văzut acum câteva zile. Muncim mult, amândoi. Vineri plec eu la el. E sătul de gătit și să facă meniuri. Cred că ar prefera ca atunci când vine acasă să mai găsească și el ceva pe masă. Cât a mai muncit el și am mai stat pe acolo, am mai făcut și eu câte ceva. Am păzit o țelină la cuptor vreo două ore și nu a ieșit nici moale, nici crocantă… Am avut trei tentative de a găti… Sunt un om harnic și responsabil dar nu am talent. Pasiunea mea e să spăl vasele…”, a mărturisit artista pentru Click.