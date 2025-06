Florian Rus va deveni tată pentru prima oară. Anunțul emoționant al artistului: „Vă zic!”

Florian Rus se pregătește să îmbrățișeze cel mai frumos rol al vieții: cel de tată. Artistul a dezvăluit recent, cu mult entuziasm, că el și partenera sa așteaptă primul lor copil.

Anunțul a fost făcut chiar de Florian Rus, într-un mod personal și emoționant, pe rețelele sociale. Artistul, cunoscut pentru discreția în ceea ce privește viața personală, a decis să împărtășească această veste de suflet cu fanii săi.

Postarea sa a fost însoțită de o fotografie cu ecografia bebelușului, moment în care artistul a adăugat un mesaj plin de bucurie și sinceritate:

Florian Rus traversează o perioadă excelentă atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Relația lui este una solidă și discretă, iar vestea că urmează să devină tată a fost întâmpinată cu mesaje de felicitare din partea fanilor și prietenilor.

Povestea de dragoste dintre Florian Rus și soția lui, Anca, este una atipică și profundă, construită în timp, cu răbdare și maturitate. Cei doi se cunosc încă din adolescență, iar relația lor a început la vârsta de 15 ani.

Într-o confesiune făcută în urmă cu câțiva ani, artistul povestea la Antena Stars că relația lor nu a fost lipsită de obstacole. Deși au avut momente în care drumurile li s-au despărțit, dragostea și conexiunea dintre ei i-au adus mereu înapoi unul lângă celălalt.

„Am trecut prin multe. Ideea e că ne știm de foarte mici, ne știm de la 15 ani, am fost despărțiți, am trecut prin foarte multe, cumva, ceva ne-a adus împreună. În nicio relație nu e lapte și miere. A stat cu mine prin toate etapele, perioadele vieții mele mai urâte, mai frumoase…”, spunea Florian Rus cu sinceritate.

După aproape două decenii împreună, cei doi urmează acum să devină părinți pentru prima dată. Într-un interviu mai recent, în cadrul podcastului lui Cosmin Cernat, Florian a detaliat modul natural în care și-au păstrat legătura în toți acești ani:

„Deși în perioada asta în care trăim se poartă să schimbi un om, la noi nu s-a întâmplat asta. Acum dacă este cineva să mă întrebe ‘De ce sau ‘Cum, nu am neapărat cumva o reţetă sau un secret. Nu aş putea să dau sfaturi de dragoste nimănui. În toţi cei 17 ani de relaţie parcă nu am fost noi, mereu ne-am schimbat şi ne-am aşteptat unul pe altul.”

Relația lor a evoluat odată cu ei, trecând prin etape de transformare personală și de cuplu, dar fără să piardă esența care i-a unit.

„Primii ani au fost în liceu, nu aş putea să-i iau foarte în serios, deşi şi ei au fost foarte importanţi pentru baza relaţiei noastre. Chiar râdeam cu soţia mea într-o zi şi ziceam că mi se pare o minune că am rămas împreună atâţia ani, adică mi se pare o minune pentru că nu se mai poartă asta. Şi noi ne-am confruntat cu momente dificile, dar am avut răbdare unul cu altul. Pur şi simplu am rezistat, a fost cred şi o dorinţă mare să rezistăm.”