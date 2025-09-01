Flavia Mihășan, primele declarații despre noul ei iubit. Vedeta formează un cuplu alături de un bărbat celebru

Flavia Mihășan iubește din nou! Cine este iubitul vedetei de la Antena 1?

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Flavia Mihășan, primele declarații despre noul ei iubit. Vedeta formează un cuplu alături de un bărbat celebru

Flavia Mihășan este într-o nouă relație după separarea de fostul ei partener. Ea și Marius Moldovan s-au despărțit în 2023, după cinci ani de relație. Vedeta de la Antena 1 și dansatorul au împreună doi copii, pe Carol și pe Tudor.

Flavia Mihășan, primele declarații despre noul ei iubit

Recent, Flavia Mihășan a publicat pe contul ei de Instagram un clip amuzant în compania unui bărbat celebru, fiind vorba despre Andrei Ciobanu, care e scriitor, comediant, iar în trecut a lucrat la postul de radio Kiss FM. Clipul respectiv era însoțit de mesajul Când te cuplezi cu o femeie obsedată de curățenie. De atunci, fanii au speculat faptul că ar putea să formeze un cuplu. Acum, Flavia Mihășan a confirmat că într-adevăr este într-o relație cu Andrei Ciobanu. 

„Este adevărat, suntem într-o relație, dar nu vreau să dau mai multe detalii. Pot doar să confirm!”, a spus Flavia Mihășan pentru cancan.ro

Flavia Mihășan, despre creșterea celor doi copii

Chiar dacă s-au despărțit, Flavia Mihășan și Marius Moldovan au rămas în relații apropiate și se ocupă împreună de creșterea celor doi copii ai lor. Vedeta și fostul ei partener se consultă în privința programului celor mici. Ei au fost plecați împreună în luna ianuarie într-o vacanță în Maldive, iar acum câteva luni au mers din nou cu toții într-o vacanță, de acea dată la Disneyland.

Flavia Mihășan și fostul ei partener, Marius Moldovan, mai apelează uneori la ajutorul unei bone când vine vorba de cei doi copii, dar, în principal, se ocupă singuri de creșterea lor.

„Păi nu mă ajută nimeni că nu am acceptat eu ajutor. Când am avut nevoie de ajutor, l-am cerut, dar acum mi se pare că e ok, e mult mai simplu. Ei au crescut, au aproape 6 și aproape 4 ani și atunci e mai simplu. Sunt eu, Marius și mai este o doamnă bonă, dar numai în cazuri în care noi doi nu putem, ceea ce se întâmplă destul de rar”, a spus Flavia Mihășan pentru cancan.ro.

Întrebată despre o posibilă împăcate cu Marius Moldovan, Flavia Mihășan a declarat că decizia de a se despărți este una fermă.

„Nu, pentru că noi înainte să luăm decizia asta ne-am consultat foarte bine și n-a fost o decizie luată la impuls. Am stat suficient de mult încât să ne dăm seama că e decizia bună și nu am reconsiderat de atunci și nici el.”

Flavia Mihășan, despre relația actuală dintre ea și tatăl copiilor ei

Într-un interviu acordat recent, Flavia Mihășan a vorbit deschis despre relația care există acum între ea și fostul ei partener.

„Suntem într-un punct foarte bun, comunicăm. Suntem destul de discreți și suntem amândoi la fel. Copiii sunt acum la el, am vorbit mai devreme. Încercăm să facem co-parenting. Întotdeauna cred că o să avem o relație bună, pentru că nu poți să ștergi niște ani, deși noi doi am avut o perioadă destul de încărcată și plină, și cu emoție… am fost unul lângă celălalt”, a declarat Flavia Mihășan, la emisiunea Viața fără filtru.

Citește și:
Weekend la Festivalul de Film de la Veneția 2025: cine a dominat covorul roșu al festivalului

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Alexia Eram a împlinit 25 de ani. Unde și-a sărbătorit ziua de naștere creatoarea de conținut
People
Alexia Eram a împlinit 25 de ani. Unde și-a sărbătorit ziua de naștere creatoarea de conținut
Ella Vișan a încălcat regulamentul de la Insula Iubirii. Ce dezvăluire neașteptată a făcut despre partenerul ei, înainte de finala emisiunii
People
Ella Vișan a încălcat regulamentul de la Insula Iubirii. Ce dezvăluire neașteptată a făcut despre partenerul ei, înainte de finala emisiunii
Regina Camilla, mărturii tulburătoare despre o tentativă de agresiune sexuală trăită în adolescență
People
Regina Camilla, mărturii tulburătoare despre o tentativă de agresiune sexuală trăită în adolescență
Cristina Scarlevschi, ispită la "Insula Iubirii", s-a întâlnit cu Nicușor Dan și Maia Sandu: "Astăzi am avut onoarea"
People
Cristina Scarlevschi, ispită la "Insula Iubirii", s-a întâlnit cu Nicușor Dan și Maia Sandu: "Astăzi am avut onoarea"
Olivia Steer, gest surprinzător înainte să se afle de presupusul divorț de Andi Moisescu. Ce decizie a luat prezentatorul după despărțire
People
Olivia Steer, gest surprinzător înainte să se afle de presupusul divorț de Andi Moisescu. Ce decizie a luat prezentatorul după despărțire
Sorana Cîrstea, jefuită în camera de hotel din New York. Ce i-au furat hoții: "Nu are NICIO valoare materială, doar sentimentală"
People
Sorana Cîrstea, jefuită în camera de hotel din New York. Ce i-au furat hoții: "Nu are NICIO valoare materială, doar sentimentală"
Libertatea
Ce a nemulțumit-o pe Gabriela Cristea la micul dejun din America: „Să-mi scuzați exprimarea, dar pare spălătură de ciorapi”
Ce a nemulțumit-o pe Gabriela Cristea la micul dejun din America: „Să-mi scuzați exprimarea, dar pare spălătură de ciorapi”
Derapajul manelistului Tzancă Uraganu într-un podcast: „O palmă, două, un picior mai dai la o femeie”. Mai multe plângeri au fost făcute la CNA
Derapajul manelistului Tzancă Uraganu într-un podcast: „O palmă, două, un picior mai dai la o femeie”. Mai multe plângeri au fost făcute la CNA
Mihaela Rădulescu a venit în România. Evenimentul la care a participat în memoria lui Felix Baumgartner: „Sunt aici”
Mihaela Rădulescu a venit în România. Evenimentul la care a participat în memoria lui Felix Baumgartner: „Sunt aici”
Cine este iubitul Flaviei Mihășan, la aproape un an de la divorțul de tatăl copiilor ei. Vedeta a confirmat relația cu unul dintre cei mai apreciați comedianți
Cine este iubitul Flaviei Mihășan, la aproape un an de la divorțul de tatăl copiilor ei. Vedeta a confirmat relația cu unul dintre cei mai apreciați comedianți
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt. S-a pregătit pentru un domeniu complet diferit
Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt. S-a pregătit pentru un domeniu complet diferit
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella
Dan Bittman și-a donat întreaga avere! Totul despre decizia radicală și cine e beneficiarul surpriză
Dan Bittman și-a donat întreaga avere! Totul despre decizia radicală și cine e beneficiarul surpriză
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Cuplul momentului în România!! Flavia Mihășan are o nouă relație, la un an de la divorț. Vedeta se iubește cu un bărbat celebru din showbiz!!
Cuplul momentului în România!! Flavia Mihășan are o nouă relație, la un an de la divorț. Vedeta se iubește cu un bărbat celebru din showbiz!!
Wow, ce nuntă!! Vedeta noastră s-a măritat și a făcut două petreceri ca-n povești! Avem imaginile! 3 zile și 3 nopți s-a cântat și s-a dansat! Foto
Wow, ce nuntă!! Vedeta noastră s-a măritat și a făcut două petreceri ca-n povești! Avem imaginile! 3 zile și 3 nopți s-a cântat și s-a dansat! Foto
catine.ro
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile
Sosul de paste bogat în proteine. Bucătarii italieni spun că este simplu și ușor de preparat
Sosul de paste bogat în proteine. Bucătarii italieni spun că este simplu și ușor de preparat
Mai multe din people
Cum poți participa ca ispită sau concurent la Insula iubirii. Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care se înscriu la casting
Cum poți participa ca ispită sau concurent la Insula iubirii. Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care se înscriu la casting
People

Emisiunea Insula Iubirii se bucură de un succes imens, iar numărul celor care vor să participe, fie ca ispite, fie din postura de cuplu, crește constant.

+ Mai multe
Otilia s-a căsătorit! Primele imagini de la nunta artistei cu Bekir Ali
Otilia s-a căsătorit! Primele imagini de la nunta artistei cu Bekir Ali
People

Otilia s-a căsătorit cu Bekir Ali, după ce în luna octombrie a anului 2023 a avut loc cununia lor civilă.

+ Mai multe
Weekend la Festivalul de Film de la Veneția 2025: cine a dominat covorul roșu al festivalului
Weekend la Festivalul de Film de la Veneția 2025: cine a dominat covorul roșu al festivalului
People

Mai multe premiere au avut loc peste weekend la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Iată cele mai spectaculoase ținute.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC