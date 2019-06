Fiica lui Jennifer Lopez, în vârstă de 11 ani, și-a însoțit mama pe scenă pentru un duet emoționant

Jennifer Lopez și-a chemat fiica pe scenă în seara deschiderii turneului It’s my Party din Los Angeles, unde cele două au cântat împreună melodia Limitless. Duetul mamă-fiică a fost unul emoționant, Jennifer și Emme purtând chiar rochii roșii, asemănătoare, iar momentul a fost postat de către artistă pe contul personal de Instagram. „Nu pot să cred!”, a scris Jennifer alături de hashtag-ul #ProudMama (mamă mândră).

Emme, al cărui tată este Marc Anthony, nu se află pentru prima dată în această postură. În decembrie 2017, Lopez a postat un video cu fiica ei cântând melodia „Do You Hear What I Hear?” alături de colegii ei, în timpul unei festivități de Crăciun. În luna februarie, artista a continuat să arate lumii talentul lui Emme, de data această cântând „How Far I’ll Go”, adăugând în descriere: „La muți ani bezeaua mea perfectă de cocos, mama este mândră de tine!!”.

La începutul acestei luni, J. Lo a surprins-o pe Emme interpretând melodia Aliciei Keys, If I Aint Got You. „Ar trebui să o invităm în turneu, să urce pe scenă. Vrei să faci parte din acest show? Vom vedea, ne vom consulta. Nu ești obligată”, a spus Jennifer. Se pare că Emme a primit cu entuziasm propunerea, fiind destul de degajată pe scenă, în timpul duetului, în fața a mii de fani.

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

