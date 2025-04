Fiica Andreei Marin va susține în curând examenul de Bacalaureat. Ce a dezvăluit vedeta despre Violeta: „Am emoții”

În prezent, fiica Andreei Marin este în clasa a XII-a în cadrul unui liceu privat din București. Pe lângă liceu, Violeta urmează și un al doilea sistem de învățământ. Recent, vedeta a anunțat cu multă bucurie faptul că fiica ei a fost admisă la o facultate prestigioasă din Statele Unite ale Americii, fiind vorba despre College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell.

Andreea Marin are mari emoții pentru fiica ei care va susține în curând examenul de Bacalaureat. Vedeta are încredere în Violeta și o susține în toate demersurile sale.

„Frumos, interesant, dar acum ne concentrăm pe Bacalaureat, cum spuneam mai devreme. Vezi, în ziua de azi este invers. Întâi știi la ce facultate ai luat și abia după aceea dai Bacalaureatul. Violeta este foarte încrezătoare, însă eu am emoții, ca fiecare mamă. Dar știți cum este, așa e cu mamele”, a declarat Andreea Marin pentru VIVA!

Andreea Marin și fiica ei, Violeta, au vizitat facultatea din America unde va învăța tânăra, iar prezentatoarea s-a declarat impresionată de ce a văzut în campusul universitar.

„Primii pași în campusul Cornell University din statul New York, unde am ajuns cu teamă, cu îndoieli, ca orice mamă care-și vede copilul zburând prea departe. Dar când am înțeles totul și am descoperit sistemul de învățământ superior de aici, șansele ce se deschid după studii și mai ales entuziasmul Violetei și zâmbetul larg de pe chipul ei, o liniște s-a așternut peste sufletul meu. Ne-au întâmpinat colegi ai săi care ne-au ghidat prin orașul pitoresc dedicat doar studenților, dascălilor și personalului dedicat activităților lor. Natura cat vezi cu ochii, dealuri verzi și poduri peste cascade, ca într-o poveste. Biblioteca botezată Harry Potter. Clădiri de studiu cu o istorie impresionantă, săli de spectacole, dedicate artei sau sportului. Dascăli care inspiră. Un loc în care ajungi cu greu, după ani de muncă, dar în care ai șansa să pui cărămidă peste cărămidă pentru un viitor care depinde, în fiecare clipă, mai ales de dăruirea și munca studentului. Dumnezeu să ne țină pe toți sănătoși și în pace, să putem avea grijă în liniște de ceea ce depinde de noi”, a povestit Andreea Marin pe rețelele de socializare.

Pe lângă liceu, Violeta Bănică urmează și un al doilea sistem de învățământ, despre care Andreea Marin a povestit mai multe.

„Ce diferență între parcursul nostru la școală odinioară, când noi, părinții de azi, eram la vârsta copiilor noștri! Ceea ce pot face tinerii de azi, dacă hotărăsc să își îmbrățișeze potențialul, îmi arată că, deși suntem mamă și fiică, suntem din generații atât de diferite și chiar dacă noi semănăm în multe privințe, văd astăzi o evoluție în procesul de învățare și formare pentru viitor de neînchipuit pentru mine, când eram la vârsta Violetei. Este în ultimul an de liceu, cel mai greu, s-a hotărât să dea admitere la drept în America (are motive bune pentru acest pas, nu e o alegere întâmplătoare) și emoțiile mele sunt mai mari ca niciodată. Mai ales pentru că, pe lângă efortul de învățare aproape fără oprire și voluntariatul care o pasionează și la care nu renunță (doar somnul, și acela impus, poate fi numit răgaz), a hotărât să urmeze în paralel cu liceul ei și un al doilea sistem de învățământ, unic în România, AmSchool, acreditat internațional”, a mărturisit Andreea Marin.

Andreea Marin a avut o serie de rezerve în ceea ce privește modelul acesta educațional. Însă, după ce a descoperit mai multe informații, a fost uimită de toate beneficiile oferite.

„Am vizitat școala și am descoperit un model educațional inedit, de care am auzit inițial de la absolvenți ce sunt acum studenți români la universități de top din România, SUA, Canada, Marea Britanie, Franța, Italia, Spania, Noua Zeelandă sau țări din Asia. Ei nu învață în clase ca în sistemul clasic, cu profesori pe materii cum am fost noi învățați, ci au antrenori care îi ajută unde nu se descurcă singuri cu studiul, elevii învață în echipe restrânse pe proiecte diverse, nu au teme pentru acasă, nici bacalaureat, însă au acces 24/7 la platforma online de cursuri atrăgătoare cu subiecte fără granițe, au flexibilitatea programului și își dau examenele de evaluare când se simt pregătiți pe parcursul anului pentru a-și obține creditele necesare absolvirii, iar diploma e recunoscută internațional.

Spun sincer că inițial am spus NU ferm, de teama că va fi prea mult efortul adăugat astfel și din lipsă de cunoaștere, recunosc, am crescut în altă generație, cu perspective restrânse față de cele de azi. M-a intrigat, însă, hotărârea sa și am învățat o lecție: să le ascultăm vocea adolescenților noștri!”, a mai transmis Andreea Marin.