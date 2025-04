Oana Radu spune adevărul despre pozele în care apare în rochie de mireasă alături de iubitul ei: „Îmi doresc și copii”

Oana Radu a stârnit un val de curiozitate și speculații în rândul fanilor după o postare inedită pe rețelele sociale. Artista a apărut într-o rochie albă de mireasă, alături de logodnicul său, Șerban Balaban, iar detaliile surprinse în fotografie au ridicat multe semne de întrebare.

Oana Radu a apărut într-o rochie de mireasă atipică, cu un corset făcut special pentru silueta sa, rochia având mâneci evazate. Artista a ales un buchet de hortensii albe și a purtat un accesoriu cu cristale pe cap.

Pe lângă ținuta spectaculoasă, un alt element a atras imediat atenția urmăritorilor: gestul afectuos al lui Șerban, care o atinge delicat pe abdomen. Acest detaliu i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă nu cumva Oana Radu ar urma să devină mamă.

Unii fani au subliniat faptul că ținuta purtată de artistă ar putea fi pentru un videoclip și că, de fapt, nu ar fi vorba despre o căsătorie. Alții s-au grăbit să o felicite pentru faptul că s-ar fi căsătorit.

După mai multe zile de speculații, Oana Radu a decis să pună capăt zvonurilor și să spună adevărul despre pozele în care apare în rochie de mireasă.

Artista a mărturisit că adevărata nuntă va avea loc anul acesta.

Oana Radu formează un cuplu de câteva luni cu Șerban, toboșarul formației care o acompaniază pe scenă. Bărbatul a cerut-o în căsătorie la sfârșitul anului 2024, artista dezvăluind atunci și imagini cu spectaculosul inel de logodnă pe care l-a primit. Cei doi s-au logodit în Paris, orașul iubirii.

Pe lângă inelul de logodnă, cântăreața a primit și un buchet imens de trandafiri roșii.

Cântăreața declara în urmă cu ceva timp că între ea și actualul său soț a existat inițial o relație de prietenie.

După divorțul de Cătălin Dobrescu, Oana Radu și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, toboșarul trupei sale, Șerban Balaban. Recent, vedeta a povestit cum a început idila dintre ei.

„După ce eu și Cătălin ne-am separat și am hotărât că o luăm pe drumuri diferite, eu aveam nevoie de un bărbat în care să pot avea încredere, pentru că erau chestii de bărbat de făcut și eu nu le puteam face, spre exemplu managerierea trupei, a drumurilor, a concertelor și organizarea repetițiilor. Și așa fac un miliard de chestii și era foarte complicat. Trebuia să fie cineva de care băieții să asculte, aveam nevoie de un lider și ușor, ușor ne-am apropiat, că inevitabil… Noi am discutat de la început că am nevoie de un ajutor în business-urile pe care le am și a fost super încântat să facă și altceva pe lângă muzică. I-am propus un procent, dar nu m-a întrebat vreodată de banii ăia. Era mâna mea dreaptă. Să nu se interpreteze că Șerban a fost amantul meu secret, că nu e cazul de așa ceva. Relația noastră a început câteva luni după divorț”, a povestit Oana Radu ăn cadrul podcastului moderat de Bursucu.