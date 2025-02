Emma Răducanu, primele declarații despre momentul traumatizant de la turneul din Dubai. Jucătoarea de tenis a izbucnit în plâns și s-a ascuns după scaunul arbitrului

Emma Răducanu, în vârstă de 22 de ani, locul 61 în clasamentul WTA, cu origini în România și China, a trecut prin momente cumplite în timpul unui meci din cadrul turneului de la Dubai, împotriva jucătoarei Karolina Muchova. Ea a început să plângă și s-a ascuns după scaunul arbitrului, după ce l-a observat în tribune pe bărbatul care o hărțuiește de ani buni.

Emma Răducanu a postat o declarație pentru fani pe Instagram după ce a fost lăsată în lacrimi marți, când un bărbat „fixat” a fost scos din mulțime în timpul meciului ei din turul al doilea din Dubai.

Răducanu era condusă cu doar două game-uri de Karolina Muchova, fostă jucătoare din top 10, când jocul a fost întrerupt, fosta campioană de la US Open fiind în lacrimi, înainte de a discuta rapid problema cu arbitrul Miriam Bley, care a fost văzută comunicând cu organizatorii turneului în afara terenului prin intermediul walkie-talkie-ului său.

Jucătoarea de 22 de ani s-a ascuns apoi în spatele scaunului arbitrului și a trebuit să fie consolată de Bley și de adversara sa Muchova, înainte ca jocul să poată fi reluat. Răducanu a fost învinsă în cele din urmă cu 7-6, 6-4 într-un meci foarte disputat.

