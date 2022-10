Elon Musk și-a lansat propriul parfum. Suma fabuloasă pe care a încasat-o din vânzări

Elon Musk își extinde afacerile! Fondatorul Tesla și-a lansat propriul parfum, iar în doar câteva ore, noul produs i-a adus încasări de un milion de dolari.

În plus, într-o altă postare, omul de afaceri a declarat că produsul său este „cel mai bun din lume.”

With a name like mine, getting into the fragrance business was inevitable – why did I even fight it for so long!?