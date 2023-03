Eliminare surprinzătoare la Survivor România 2023! Ce membru din tribul Faimoșilor a părăsit competiția

Survivor România este locul în care, cu fiecare provocare depășită, cu fiecare zi în care reușești să-ți găsești puterea de a merge mai departe, ai șansa să trăiești o experiență de neuitat care te schimbă. Implicarea concurenților a crescut tot mai mult, iar fiecare dintre ei își dorește să găsească calea perfectă prin care să rămână cât mai mult timp în show.

Săptămâna aceasta, Faimoșii au pierdut jocul pentru Imunitate, astfel că 4 dintre concurenți au fost nominalizați pentru eliminare. Este vorba despre Carmen Grebenișan, Crina Abrudan, DOC și Ada Dumitru.

În timp ce telespectatorii votau, Carmen Grebenișan a oferit o declarație încărcată de sinceritate: „Eu sunt naivă. Uneori cred prea mult în oameni. Mă simt mai puternică și simt că pot să duc lupta până la capăt”. Și Crina Abrudan a spus că și-ar dori să fie salvată deoarece: „indiferent de aceste tensiuni, sunt și momente foarte frumoase”. Ada și DOC au transmis și ei motivația spre cei de acasă, iar toți patru au așteptat cu nerăbdare să afle rezultatul votului.

În ediția difuzată miercuri seară, între concurenții de la Survivor s-a iscat un scandal uriaș în timpul probei pentru recompensă, după ce, în timpul jocului în care au fost nevoiți să ducă lupte corp la corp, nu au respectat anumite reguli. Mai exact, Ștefania Stănilă din echipa Faimoșilor a lovit-o, din greșeală, cu piciorul în față pe Războinica Alexandra Ciomag. Deși gimnasta a precizat că nu a intenționat acest lucru, cei din tribul războinicilor au ripostat, spunând că Faimoșii aplică intenționat lovituri.

La consiliul de eliminare, după centralizarea voturilor, a fost dezvăluit faptul că fosta prezentatoare Crina Abrudan este cea care părăsește competiția.

„Nu am niciun regret, nici că am venit nici că plec. Am venit aici strict pentru mine, nu am venit ca să demonstrez ceva cuiva. Am venit pentru mine pentru că urmăream formatul de mult și mi-am dorit să ajung aici și am ajuns (…) Sunt sigură că Universul a decis ceea ce este pentru mine. (…) Am simțit că oamenii nu-și mai spun lucruri, ci și reproșează lucruri”, a spus Crina Abrudan după ce Daniel Pavel i-a rostit numele în consiliu.