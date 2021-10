Donald Trump Jr. vinde tricouri jignitoare la adresa lui Alec Baldwin

Donald Trump Jr. a fost aspru criticat săptămâna aceasta, după ce a pus în vânzare tricouri care batjocoresc situația tragică în care a murit operatoarea Halyna Hutchins, împușcată accidental de Alec Baldwin pe platourile de filmare ale western-ului Rust.

Tricourile inscripționate cu mesajul: „Armele nu ucid oameni, Alec Baldwin ucide oameni” se vând pe site-ul lui Trump Jr. cu 27,99 dolari. Potrivit Daily Mail, Trump Jr. le-a a lansat printr-un story pe Instagram, îndemnându-și fanii să cumpere, după care a postat o imagine editată cu Baldwin purtând tricoul.

Criticii au susținut că mișcarea este „deplorabilă” și l-au acuzat că a făcut „orice pentru a câștiga bani.” Alți comentatori l-au numit pe fiul fostului președinte o „scursură” și „repugnant”, în timp ce alții au încurajat familia Hutchins să-l dea în judecată.

Ca răspuns, Trump Jr., un susținător ferm al celui de-al doilea amendament și al „dreptului de a purta arme”, a acuzat mass-media că „l-a protejat pe Baldwin de critici, pentru că sunt de acord cu politica lui” și a susținut că Baldwin ar fi făcut praf orice actor aflat în situația lui.

Într-o postare pe Twitter, Donald Jr. A scris: „La naiba cu toată sfințenia pe care o văd pe-aici. Dacă pantoful ar fi fost în piciorul altcuiva, Alec Baldwin ar fi fost literalmente prima persoană care ar fi urinat pe mormântul tuturor, încercând să-și susțină punctul de vedere.”

Spare me your fake sanctimony.

The media is in full on panic mode to protect Baldwin from ANY criticism because they agree with his politics. If the shoe were on the other foot, Baldwin would be the first guy out there pissing on anyone involved & the media would be joining him. https://t.co/ECS1bC4IhJ

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 25, 2021